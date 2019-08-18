健檢只有身高非紅字！KKBOX總裁2年減掉70公斤　弟弟學他也瘦30公斤

圖文／鏡週刊



「減重沒有奇蹟，只有累積。」看到外型瘦削的KKBOX總裁李明哲，很難想像他的體重一度飆近150公斤，身體狀況差到開車、開會，甚至面試員工都會睡著。

從小胖到大的李明哲，回憶減重前的身體狀況表示：「之前的健康檢查，除了『身高』，其他的數字都是紅色。血壓、血糖、膽固醇都異常。」5年前遭逢親近的長輩過世，令他開始思考：「我要如何快樂過日子？而且是持續性的快樂過日子。」於是動念健康減重。

李明哲不走極端的飲食控制路線，2年內靠日行萬步、跑步、騎單車環島等運動減重超過70公斤，跑步時也愛用自家的「跑步歌單」。自認是「吃貨」的他笑說：「沒辦法一輩子節食，終究還是得回到正常吃，所以要培養運動習慣。」

減肥路上李明哲發揮職場上的工程師精神，每天紀錄跑步速度、步伐、心跳等數值，屏棄「自我感覺」，而是用客觀的長期數據佐證。舉例來說，有人覺得今天運動狀況很好，但有可能智慧裝置上的紀錄顯示心跳非常高，因此最好的狀態是「體感跟數據要很接近」，只要肯努力，就能看得到數字的改變。也因為每天都有數據紀錄可供觀察調整，李明哲的減重過程中不太有明顯的撞牆期或復胖情形。

李明哲成功減重後，現任富邦人壽經理的弟弟李明泰受到激勵相繼投入減重行列，曾經歷2次減重失敗的他在5個月狠減30公斤，本來體重相加超過250公斤的兄弟倆，一共減了100公斤以上。

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李明泰也在去年變身作家出版《肥宅變歐巴：即使有一卡車無法減重的理由，我還是成功了！李明泰150天減重全記錄》，公開自己的減重歷程。而李明哲多次受訪聊減重，也不吝大方分享經驗，鼓勵有志減重的男男女女，「持續往正確的方向發展，就會進步。」

KKBOX總裁李明哲小檔案 1978年8月29日生於台南 台灣大學電機工程學系 台灣大學EMBA商學組 重要經歷： KKBOX資深工程師、技術長、台灣區總經理與營運長

現任KKBOX總裁，負責KKBOX台灣、日本、香港與東南亞營運、產品開發及業務發展等



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