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社會 社會焦點 保障人權

不爽前女友被追走　23歲「不點哥」當街強擄情敵友人丟包公園

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圖文／鏡週刊

台北市文山區驚傳當街擄人案！8月15日凌晨0時，有近10名惡煞在台北市文山區某家便利商店與高姓男子談判，最後談判破局，直接將高姓男子強押上車，車開了五百多公尺，再將人丟包在景華公園。

警方接獲通報到場，調閱監視器鎖定這一幫人，日前已陸續將他們傳喚到案，依妨害自由罪嫌送辦。而其中主嫌疑似就是天道盟文山會成員，綽號「不點哥」的23歲柳姓男子。

柳男因體型嬌小被人稱為「不點哥」，過去有多項傷害、毒品、詐欺前科，時常在台北市文山區一帶聚眾鬧事，甚至吸收中輟生進入幫派，如果中途想退出，不但會被痛毆，還必須要支付「退出費」。柳男涉入多起暴力討債、聚眾等行為，常出入警局，是警方管束的對象，這回犯下擄人案竟是因為感情糾紛。

柳姓男子在文山區橫行，專吸收中輟生入幫。
柳姓男子去年曾恐嚇萬華區一家知名冰店。

柳男的前女友疑似被高男的友人蔡男追走，讓柳相當不滿，透過高向蔡表明要談判，在8月15日凌晨0時，柳男一夥約10人，在文山區某超商前與高姓男子談判，但蔡男始終未出現，柳一時氣憤就把高男強押上車，車開了五百多公尺後，將高男丟包在景華公園。

警方以監視器鎖定柳男為首的一幫人，訊後依妨害自由罪嫌將柳等人送辦。而柳男所屬天道盟「文山會」，以暴力討債跟恐嚇取財等作為經濟來源，如今又傳出擄人討債、丟包事件，警方已主動介入調查。


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關鍵字：鏡週刊,不點哥,擄人,景華公園,天道盟

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