Apple秋季發表會再遭爆料　新品將採鈦合金、陶瓷材質

▲Apple Watch。（圖／翻攝自Apple官網）

記者陳心怡／綜合報導

蘋果上週五發布的iOS 13 Beta 7 系統中，已經洩露秋季新品發布會預期的新產品，其中一款產品在過去三年的秋季發布會上從未缺席，那就是Apple Watch。

外媒報導，從watchOS 6 最新測試版中，發現了新款Apple Watch 的錶盤配對動畫，內容顯示蘋果即將發布的兩款新材質，分別是44mm 鈦合金外殼和44mm陶瓷外殼，此外，iHelp BR 還發現了40mm版本的相同訊息。

如果消息屬實的話，也就意味著蘋果高端陶瓷版Apple Watch將在今年回歸，同時蘋果也將在旗下更多產品運用鈦合金材質，像是Apple Card 就採用的是鈦合金材質製造而成。

知名分析師郭明錤曾預測，Apple Watch 5將在下個月和新iPhone一同到來，日本顯示器公司(Japan Display)將成為新款蘋果手錶的OLED螢幕供應商。而蘋果將逐步提高Japan Display 在蘋果手錶上的OLED螢幕供貨比例，從2019年的15%至20%開始，直到2021年達到70%至80%。

蘋果過去四代Apple Watch都是在9月發布，所以下個月推出新款Apple Watch 並不意外。

目前外界並沒有太多關於新款Apple Watch升級細節方面的消息，去年的Apple Watch 4是有史以來幅度最大的一次升級，因此各界預測，今年的Apple Watch 5在外觀方面，可能不會有太大的變化。

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