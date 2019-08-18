果粉照過來！全國電子屏東店Apple Shop開張　新品與美同步

▲全國電子屏東店Apple Shop開張。（圖／取自全國電子屏東店粉絲專業）

記者周康玉／綜合報導

全國電子（6281）旗下3C通路「Digital City」屏東店獲得Apple官方授權Apple Shop昨（17）日正式開幕，不僅布置的展售家具都由Apple親自操刀，同時還與美國同步展出最新款的Apple商品。

全國電子積極開拓年輕人市場，繼去年在高雄民族店開張首家Apple官方授權後，再添一發；屏東店更是全台最高等級的旗艦授權經銷店，未來果粉都能在此搶先目睹蘋果最新款的iPad/iPhone/iPod/iMac/MacBook/Watch等新品，成為南台灣果粉重鎮。

全國電子Digital City屏東店的Apple Shop占地約20坪，位於整座店面的一樓精華區，空間和展售規劃，皆由Apple公司訂製、空運來台，Apple的簡約設計概念，在店面中表露無遺。

開幕當日，強打蘋果商品促銷，不僅限量200對AirPods，售價僅3990元，硬是比市售平均價格少一成五；還推出iPad mini 64GB、以10900元的優惠價，限量100台。

▼全國電子屏東店Apple Shop開張，下同。（圖／取自全國電子屏東店粉絲專業）