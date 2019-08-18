　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

果粉照過來！全國電子屏東店Apple Shop開張　新品與美同步

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼全國電子屏東店Apple Shop開張。（圖／取自全國電子屏東店粉絲專業）

▲全國電子屏東店Apple Shop開張。（圖／取自全國電子屏東店粉絲專業）

記者周康玉／綜合報導

全國電子（6281）旗下3C通路「Digital City」屏東店獲得Apple官方授權Apple Shop昨（17）日正式開幕，不僅布置的展售家具都由Apple親自操刀，同時還與美國同步展出最新款的Apple商品。

全國電子積極開拓年輕人市場，繼去年在高雄民族店開張首家Apple官方授權後，再添一發；屏東店更是全台最高等級的旗艦授權經銷店，未來果粉都能在此搶先目睹蘋果最新款的iPad/iPhone/iPod/iMac/MacBook/Watch等新品，成為南台灣果粉重鎮。

全國電子Digital City屏東店的Apple Shop占地約20坪，位於整座店面的一樓精華區，空間和展售規劃，皆由Apple公司訂製、空運來台，Apple的簡約設計概念，在店面中表露無遺。

開幕當日，強打蘋果商品促銷，不僅限量200對AirPods，售價僅3990元，硬是比市售平均價格少一成五；還推出iPad mini 64GB、以10900元的優惠價，限量100台。

全國電子屏東店Apple Shop開張，下同。（圖／取自全國電子屏東店粉絲專業）

▲▼全國電子屏東店Apple Shop開張。（圖／取自全國電子屏東店粉絲專業）

▲▼全國電子屏東店Apple Shop開張。（圖／取自全國電子屏東店粉絲專業）

▲▼全國電子屏東店Apple Shop開張。（圖／取自全國電子屏東店粉絲專業）

▲▼全國電子屏東店Apple Shop開張。（圖／取自全國電子屏東店粉絲專業）

ET快訊
不接韓國瑜競總職挨批「不識大體」　侯友宜：拚市政就是我的大體
KID當兵後玩很大「收視下滑」…小鬼遭究責下跪：我的錯
潘恒旭大爆炸連8篇文狂轟！楊秋興：被瘋狗咬，要反咬牠嗎
女星月賺7萬還赤字4000　「這項支出」佔一半淪月光族
花蓮12:05規模4.8地震　最大震度達5級
出門帶傘！全台20縣市「大雨特報」恐下到晚上

關鍵字：蘋果,Digital City,全國電子,iPhone,iPad,iPod,iMac,MacBook,Apple Watch,Apple Shop

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

果粉照過來！全國電子屏東店Apple Shop開張　新品與美同步

今年新iPhone傳9/10發表、9/20開賣　價格可望比上一代來得便宜

神之手！整脊師6min治14年背痛 各種響亮啪聲...震撼千萬網友

英雄大白汪勸小主人們別打架 飛跳攔住拳頭！成功阻止紛爭

在越南用600萬蓋出「零耗能神屋」 接雨水淨化養魚...免冷氣也超涼！

法國人首次試喝9種「台灣飲料」　竟是米漿最對味...異口同聲：滿分

小樂身材自豪「不會輸黑人」 常稱讚自己：我成就了這套衣服XDD

塞車不想等！三寶高架「死亡迴轉」 他差1秒撞上猛按喇叭怒譙：X你X

Janet流產「親手拔出來」沖掉　媽媽沒有錯...「自己扛責任不公平」

容祖兒見到偶像腿軟：為何你這麼帥！　劉德華幽默「天生的」

任時完《他人即地獄》住進可怕考試院　李棟旭微微一笑..超級詭異！

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

果粉照過來！全國電子屏東店Apple Shop開張　新品與美同步

今年新iPhone傳9/10發表、9/20開賣　價格可望比上一代來得便宜

蠢妹找殺手滅口親生母　只為湊「20萬保釋金救毒男友」老嬤哭：不只一次了…

喳喳喳…睡夢中左耳搔癢有聲音　燈一照驚見「觸角」！結局笑翻

開車狂飆...「碰」失控撞路樹！紅車炸裂成廢鐵　駕駛滿身血「抽搐夾車內」

快訊／公司認了具惠善安宰賢正談離婚：幾個月前就在討論

日職／王柏融前一戰建功當MVP　先發第6棒指定打擊

快訊／中台灣都有感！花蓮12:05規模4.8地震　最大震度磯崎達5級

沙鹿茶館狙殺案3月仍未破　2槍手已偷渡柬埔寨

韓國瑜「一日新竹」第3站　喊話：2席立委和總統一起高票當選

啦啦隊女神雪地裸身大解放　峮峮「屁屁冷到沒知覺」

地震來了！喵「嚇到扶桌」身體斜成1條...媽笑翻：這樣沒比較安全

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

3C家電熱門新聞

今年新iPhone傳9/10發..

爆料又一發！iPhone新機L..

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發..

Apple Card並非人人拿..

微軟暫停部分Windows 7..

蘋果iOS 12.4正式版新增..

Instagram推檢舉假訊息..

iPhone於9/10發表　可..

iPhone新機OLED面板材..

搶先看！LINE預告「主頁」即..

Apple Card被開箱測試..

iOS 13 Beta 7暗示..

夏普AQUOS R3新機亮相

台灣大網路門市也推299限時方..

更多熱門

相關新聞

今年新iPhone傳9/10發表、9/20開賣

距離蘋果秋季發表會僅剩1個月的時間，果粉迫不及待想見新一代iPhone，按照多年慣例，蘋果都選在9月發表新機，根據最新曝光消息指出，今年3款新iPhone預計在美國時間9月10日（台北時間9月11日淩晨1點）正式發表，9月13日開始預購，9月20日上市開賣，價格落在749至1,099美元之間。

川普與庫克聚餐　蘋果會在美大量投資

付國豪遭毆「信用卡被盜刷iPhone」

蘋果控Corellium侵權

爆料又一發！iPhone新機Logo將有「彩虹炫光」效果

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼

熱門新聞

快訊／具惠善宣布要離婚安宰賢！

24歲男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

他拿錯身分證瞬間尷尬　網友一看反求買

大雨彈擴北台！11號颱風下周恐生成

22歲媽約12歲弟滾床！正太控將治療

具惠善、安宰賢談離婚私訊對話曝光

《不能是朋友》結局預告讓劇迷崩潰了

賓士借朋友把妹2天！儀錶板驚見「5燈獎」

捷運驚見白T、滑手機型男！粉絲認出本尊尖叫

Albee細肩帶「水滴胸型」全看光！

具惠善：安宰賢只有短暫愛過我

好市多新飲1瓶77！網瘋扛：最好喝的

4500元約表妹「激烈掌聲」！他完事掐死棄屍

11號颱風「白鹿」誕生？吳德榮：周三四可能生成

更多

最夯影音

更多

神之手！整脊師6min治14年背痛 各種響亮啪聲...震撼千萬網友

英雄大白汪勸小主人們別打架 飛跳攔住拳頭！成功阻止紛爭

在越南用600萬蓋出「零耗能神屋」 接雨水淨化養魚...免冷氣也超涼！

法國人首次試喝9種「台灣飲料」　竟是米漿最對味...異口同聲：滿分

小樂身材自豪「不會輸黑人」 常稱讚自己：我成就了這套衣服XDD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面