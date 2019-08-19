新款Apple Watch材質曝光！　鈦合金、陶瓷錶可能問世

▲Apple正在開發新的陶瓷和鈦金屬錶款。（圖／翻攝自iHelp BR）

記者陳心怡／綜合報導

根據外媒 iHelp BR 的報導，下一代的 Apple Watch Series 5 可能使用鈦合金、陶瓷錶。

這次洩漏端倪的是 watchOS 6 測試版的螢幕設定動畫。Apple Watch 在第一次設定手錶時，會播放一段動畫，寫著 Apple Watch 的型號；而在 watchOS 6 測試版中，這段動畫出現了「44MM CERAMIC CASE」（44mm陶瓷錶殼 ）以及「44MM TITANIUM CASE」（44mm 鈦合金錶殼）的文字，暗示了下一代 Apple Watch 的新材質。

近年 Apple 皆針對不同使用族群推出鋁合金錶殼、不鏽鋼錶殼的 Apple Watch，在此之前 Apple 僅在 Apple Watch Series 2 和 Series 3中推出陶瓷錶殼版本，這次被曝光的鈦合金錶殼版本則是過去未曾在 Apple Watch 出現過的錶殼材質。

鈦合金材質雖然硬度比起不鏽鋼還低，但擁有強度高、耐腐蝕、不生鏽、重量輕等優點，不過由於鈦金屬價格較高，因此蘋果有可能將其用於較高級的 Apple Watch 系列，同時繼續沿用不鏽鋼或鋁合金於入門款的 Apple Watch。

值得注意的是，這次從 watchOS 6 測試版看到的動畫僅限於 Apple Watch Series 4 的 watchOS 6 測試版系統，在前幾代產品的 watchOS 6 中則沒有這類訊息，因此蘋果也有可能只是將 Series 4 更新材質後推出，尚且無法斷言一定會用於新一代 Apple Watch 上。

不過，既然出現動畫，就幾乎可以確定這兩個材質會用於 Apple Watch 上，只是無法確定是哪一代，因此鈦合金屬或陶瓷的愛好者，可以留意接下來的 Apple Watch 消息。