AI科技前進國中小學　從年輕的下一代一起「AI Taiwan」

▲教師一對一在旁指導學生製作模型。（圖／2019仲夏機器人夏令營主辦單位提供）

生活中心／綜合報導

2019仲夏AI向下扎根，前進國中小學舉辦夏令營活動，一起為小朋友舉辦有趣的AI營，宣傳AI很簡單也很好玩，活動於8月19-21日為期三天，由臺北醫學大學管理學院大數據研究中心、台灣人工智慧發展學會與台北安和扶輪社合辦，其中有一半的清寒學子是由台北安和扶輪社贊助支持參加。

這次由臺北醫學大學管理學院大數據研究中心繼暑假初的高中AI營後在往下扎根，領域概括國中小學，引領學生認識AI及機器人組裝及應用，課程內容設計多種專業主題，包括循線感測、避撞、迷宮競賽等等，以專業教導，搭配實務引導，訓練學生程式設計邏輯、具備解決問題能力、培養團隊合作精神、發揮創意潛能。本次活動能夠順利推展，除了台灣人工智慧發展學會外，還有臺北醫學大學管理學院和大數據研究中心的共同辦理，以及台北安和扶輪社的支持與贊助才能完美執行。

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▲國中小學參加AI夏令營活動，認識科技。（圖／2019仲夏機器人夏令營主辦單位提供）

2019仲夏機器人夏令營活動順利完成，競賽活動更是精彩，小朋友無不使出混身解數，發揮夏令營所學技巧爭取榮譽，本次夏令營帶給小朋友訓練程式設計邏輯及具解決問題能力，也培養團隊合作精神、發揮創意潛能，同時開啟國中小學生科技教育的新一頁。台灣要邁向AI就從我們年輕的下一代開始AI Taiwan，愛台灣、智慧台灣。

▲小朋友手拿著自己製作的模型，當場測試玩耍。（圖／2019仲夏機器人夏令營主辦單位提供）