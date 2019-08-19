　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

AI科技前進國中小學　從年輕的下一代一起「AI Taiwan」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲AI向下扎根，前進國中小學舉辦夏令營活動。（圖／2019仲夏機器人夏令營主辦單位提供）

▲教師一對一在旁指導學生製作模型。（圖／2019仲夏機器人夏令營主辦單位提供）

生活中心／綜合報導

2019仲夏AI向下扎根，前進國中小學舉辦夏令營活動，一起為小朋友舉辦有趣的AI營，宣傳AI很簡單也很好玩，活動於8月19-21日為期三天，由臺北醫學大學管理學院大數據研究中心、台灣人工智慧發展學會與台北安和扶輪社合辦，其中有一半的清寒學子是由台北安和扶輪社贊助支持參加。

這次由臺北醫學大學管理學院大數據研究中心繼暑假初的高中AI營後在往下扎根，領域概括國中小學，引領學生認識AI及機器人組裝及應用，課程內容設計多種專業主題，包括循線感測、避撞、迷宮競賽等等，以專業教導，搭配實務引導，訓練學生程式設計邏輯、具備解決問題能力、培養團隊合作精神、發揮創意潛能。本次活動能夠順利推展，除了台灣人工智慧發展學會外，還有臺北醫學大學管理學院和大數據研究中心的共同辦理，以及台北安和扶輪社的支持與贊助才能完美執行。

請繼續往下閱讀...

▲AI向下扎根，前進國中小學舉辦夏令營活動。（圖／2019仲夏機器人夏令營主辦單位提供）

▲國中小學參加AI夏令營活動，認識科技。（圖／2019仲夏機器人夏令營主辦單位提供）

2019仲夏機器人夏令營活動順利完成，競賽活動更是精彩，小朋友無不使出混身解數，發揮夏令營所學技巧爭取榮譽，本次夏令營帶給小朋友訓練程式設計邏輯及具解決問題能力，也培養團隊合作精神、發揮創意潛能，同時開啟國中小學生科技教育的新一頁。台灣要邁向AI就從我們年輕的下一代開始AI Taiwan，愛台灣、智慧台灣。

▲AI向下扎根，前進國中小學舉辦夏令營活動。（圖／2019仲夏機器人夏令營主辦單位提供）

▲小朋友手拿著自己製作的模型，當場測試玩耍。（圖／2019仲夏機器人夏令營主辦單位提供）

ET快訊
大雨夜襲5縣市！明天雨彈續炸「一片紫爆」熱點出爐
即／桃園民宅崩塌！3、4樓秒貫通「她被活埋」　公公搬石塊救人
剛勒斃女友！他抓屍體「人臉辨識」想登錄　驗證員傻：雙眼失焦
抓包！韓國瑜直播秀1人高公文山　一堆紅色最速件「公務員氣死」
華為「禁售」大限已到　美國再給90天寬限期

關鍵字：AI,人工智慧,扶輪社,夏令營

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「違停被人拍照」駕駛闖店狂罵檢舉人　反錄影嗆：我律師朋友一堆

家庭月收入10萬適合生小孩嗎？　網友表示悲觀：養不起

大雨夜襲5縣市！周二雨彈續炸「高屏一片紫爆」　中尺度低壓恐生成接近

嘉大語言中心推廣漢字之美　寫漢字拿獎金

世界搏茶會嘉義中埔登場　10國茶人邀你一起喝好茶　

石門核廢料回饋金補助學生　免費營養午餐加碼百萬

AI科技前進國中小學　從年輕的下一代一起「AI Taiwan」

家中節儉長輩「愛用水瓢沖馬桶」　網苦笑：我外公連水都不沖

開學倒數計時　新北市圖推借書可免費理髮、靜坐收心

豪雨農損破3千萬！高雄木瓜農哭慘　 被害面積205公頃

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

生產過程曝光！寶寶「咕嚕滑出」　忍痛46分鐘...白犀牛媽媽累癱

春風、健志「摩托車」騎進演唱會 洋蔥後頭...「腳踏車」入場超悠哉XD

劉以豪索吻失敗委屈：800萬也不可以？　「麥子姐」潑水「321」大洗白！

BY2《明日之子3》大秀RAP！　直播無修音...網狂轟：車禍現場

邕聖祐：我喜歡的人只有一個　「約金香起看電影」開撩！

「違停被人拍照」駕駛闖店狂罵檢舉人　反錄影嗆：我律師朋友一堆

家庭月收入10萬適合生小孩嗎？　網友表示悲觀：養不起

大雨夜襲5縣市！周二雨彈續炸「高屏一片紫爆」　中尺度低壓恐生成接近

嘉大語言中心推廣漢字之美　寫漢字拿獎金

世界搏茶會嘉義中埔登場　10國茶人邀你一起喝好茶　

石門核廢料回饋金補助學生　免費營養午餐加碼百萬

AI科技前進國中小學　從年輕的下一代一起「AI Taiwan」

家中節儉長輩「愛用水瓢沖馬桶」　網苦笑：我外公連水都不沖

開學倒數計時　新北市圖推借書可免費理髮、靜坐收心

豪雨農損破3千萬！高雄木瓜農哭慘　 被害面積205公頃

顧立雄邀39家投信喝咖啡聚焦4議題　緊盯債券ETF投資人分散性

「違停被人拍照」駕駛闖店狂罵檢舉人　反錄影嗆：我律師朋友一堆

家庭月收入10萬適合生小孩嗎？　網友表示悲觀：養不起

大雨夜襲5縣市！周二雨彈續炸「高屏一片紫爆」　中尺度低壓恐生成接近

L金明洙感人手寫信爆抄來的！網畫黃線筆記：跟徐玄一模一樣

蔡英文用國家機器打選戰？　政壇「寒蟬效應」浮現

U15亞洲盃／4投飆11K無安打　中華隊首戰18比0扣倒香港

美售台66架F-16V　 陸委會：維護台海和平的必要舉動

嘉大語言中心推廣漢字之美　寫漢字拿獎金

世界搏茶會嘉義中埔登場　10國茶人邀你一起喝好茶　

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

生活熱門新聞

5同學開進蘇花隧道　被BMW超..

台灣10歲男孩奪寶可夢世界冠軍

快訊／13縣市大雨特報　氣象局..

UberEats在家叫Food..

「和女友總是AA制」　台北男貼..

北北基12縣市大雨特報　全台連..

如何擺脫月光族？他1妙招存款激..

手機忘超商被偷！她調監視器真相..

伊藤潤二夜跑現場曝光！網4點酸..

炸雞老闆突追上來敲車門！真相曝..

折壽救嬤　孫顧6年哭求城隍爺：..

辣媽牛仔褲「破後面」處女座弟超..

台北車站1旅客落軌遭撞！南下列..

狗狗肉反萌差！妹討拍照　網笑炸

更多熱門

相關新聞

影／台股如何選股？　達人留意5G、AI概念股

《雲端最有錢》節目中，來賓小資富媽媽陳詩慧，３年前背負1800萬房貸，兩年靠著400萬滾出2650萬，面對現在全球金融局勢，她提出精闢四字箴言「亂世英雄」，雄並不是指自己，而是台股，她認為現在全球經濟都不好，但台股是亂世裡面屹立不搖的英雄，而亂世英雄裡，還有一個秦始皇的角色，就是5G相關概念股。

日本天后主動邀約！頑童開唱上電視

中醫大發表　AI可助診斷帕金森

成大前瞻醫材中心開發AI運動老人有福

新竹縣國際AI智慧園區　環評過關

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

李佳芬訪永康商圈「與男友人十指緊扣」

熊大免費貼圖來了！　LINE上傳限時動態就送貼圖

具惠善《熊孩子》老公話題全剪掉

學長啪完秒翻臉！她留遺書服藥慘死　

台灣10歲男孩奪寶可夢世界冠軍

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

具惠善IG取關安宰賢　合照全刪光

被房東騙上樓！正妹女大生遭背刺慘死

快訊／13縣市大雨特報　氣象局：小心陽光是騙局

快訊／具惠善打臉：我被背叛！

南韓三大社2019上半年損益出爐

UberEats在家叫FoodPanda外送　英雄惜英雄

黎皓一「5大渣男行徑」被網狂轟

更多

最夯影音

更多

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面