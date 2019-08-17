成大前瞻醫材中心　開發AI運動高齡老人照護有福音

▲成大前瞻醫材中心配合政府推動的生醫產業創新，和智慧照護科技，研發出樂齡友善的智慧化健康促進運動系統，造福銀髮族。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣於2018年正式邁入高齡化社會，高齡人口占總人口比14.1％，預計2025年進展至超高齡社會，高齡人口占比大於20％，為因應高齡化社會來臨，成大前瞻醫材中心配合政府推動的生醫產業創新，和智慧照護科技，在蘇芳慶副校長帶領下，研發出樂齡友善的智慧化健康促進運動系統，造福銀髮族。

智慧化健康促進運動系統，整合銀髮體適能評估、智慧化上肢手搖車、智慧化下肢健身車、無鍵化界面、互動式遊戲引導、以及遠端專家系統，利用大數據人工智慧(AI)提供樂齡長者個人化的智能運動處方。

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成大前瞻醫材中心今年度與成大樂齡大學合作招募樂齡學員參與智慧樂齡健康促進課程，經3個月的智慧健康促進上下肢運動訓練課程，學員們在心肺耐力、肌力、以及柔軟度都有大幅進步，平均身體質量指數也從過重進步到正常範圍。

成大前瞻醫材中心郭立杰教授指出，台灣目前的醫療，都是直到生病才開始注意到要保健自己的身體，但往往都為時已晚。據統計台灣病後的長期照護時間男性為6.4年、女性為8.2年，對於自己、家人、社會經濟上都是很大的衝擊，所以著重醫療前段的預防醫學、健康促進部分，避免健康走下坡的狀況，這就是開發智慧樂齡健康促進運動系統的最終目標。

成大前瞻醫材中心葉明龍主任表示，隨著新興智慧科技、先進診斷技術、以及高齡化社會來臨。智慧醫療將會是台灣未來最重要的發展方向。成大前瞻醫材中心在衛福部及科技部補助的資源及學校的支持之下，同時鏈結國衛院群健所以及本土運動器材相關產業，例如力伽、期美等，也積極規劃佈局未來的智慧健康產業版圖，希望能串接醫療、學校及產業的優勢，從預防與照護需求，整合運用創新產品或健康醫管服務模式，帶動醫材研發及產品化，行銷全球醫療健康市場。

近年運動健身的風潮興盛，部分活動中心也有善心人士捐獻的運動設備，而前瞻醫材中心開發了「AI愛穩動」系統，提供專業的評估與個人化的運動處方，讓高齡長者享有更優質的健康照護，即使在居家運動時，也能透過與專業團隊遠距連線方式，邁向健康的樂齡生活。

相信，未來透過成大前瞻醫材中心的努力，遠端智能服務不僅只侷限於遠端醫療，AI大數據更提供更能提供高齡長者遠端健康促進的創新模式，讓智慧化高齡健康照護不再遙不可及，進而邁向快樂人生的樂齡生活！