最高檢查賄選及暴力督導小組揭牌　蔡清祥：杜絕假消息

▲最高檢察署查察賄選及暴力督導小組揭牌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

總統大選及立委選舉已經開跑，為了因應可能發生的賄選、暴力等事件，最高檢察署9日揭牌成立「查察賄選及暴力督導小組」。法務部長蔡清祥致詞時表示，此次選舉重點工作在於嚴斥並立即處理假訊息，要杜絕假消息的流竄，並提升查賄情資有效性；還要落實清查資金，加強防範境外資金介入選舉。

最高檢察署「查察賄選及暴力督導小組」揭牌除蔡清祥外，檢察總長江惠民、台高檢檢察長王添盛、調查局長呂文忠、廉政署長鄭銘謙以及警政署長陳家欽，均到場共同揭牌。

而蔡清祥一開始致詞時就表示，本次查察賄選有兩項重點，首要是成立科技偵查指揮中心，利用現代科技辦案，其次是結合檢、警、調、廉跨機關合作，務必加速偵辦選舉案件。他也表示，法務部將嚴守行政中立、公正客觀執法，嚴斥並立即處理假訊息，要杜絕假消息的流竄，並提升查賄情資有效性；還要落實清查資金，加強防範境外資金介入選舉。

江惠民致詞時則說，今年三月各政黨黨內初選時，最高檢就已經通函給各地檢署，針對選舉早期規畫進行查察工作；五月間再發函給高檢署、調查局、警政署等單位，針對境外不法資金利用非法管道介入選舉來進行查察。

調查局長呂文忠也表示，調查局除了查察賄選外，也特別針對假訊息、境外資金來嚴加查察，並清查各項異常資金流動，防止有可能影響選舉的境外資金介入。警政署長陳家欽也說，今年也會強化過去成功的經驗，針對「布雷」部分加強，不容許暴力、假訊息、賭盤介入，影響選舉結果。

