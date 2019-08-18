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社會 社會焦點 保障人權

她接到「檢警」電話後　直接匯款19筆鉅額至香港帳戶…上億元飛了

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記者孫于珊／台北報導

台北市北投區5月時，一名50多歲吳姓婦人在一個月內，竟到5家銀行共匯款19次到歹徒海外人頭帳戶，且每筆金額都不小，雖然匯款過程中，金融機構行員有2次關懷提問，但仍未成功阻攔，最後婦人因發不出公司薪水，才驚覺遭受騙上億元。警方獲報後，已組專案積極調查中。

▲錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲董娘接獲假冒檢警的詐騙集團電話，遭洗腦至銀行匯款，財損上億元！（示意圖／記者周宸亘攝）

北投分局偵查隊長吳漢中指出，被害人接獲假冒檢警詐欺電話後，於5月20日至6月25日間，共計臨櫃匯款19筆至香港帳戶，財損初估約新台幣1億177萬4110元。北投分局立即通報刑事局兩岸科，共同全力查清！

▲▼北投分局。（圖／記者邱中岳攝）

▲北投分局。（圖／記者邱中岳攝）

據了解，婦人是一間位在桃園的紅外線鏡頭貿易公司董娘，廠房全設在大陸，在北投地區則有多家房產，而丈夫今年5月起到大陸出差。詐騙集團看準這一點，於是聲稱是「香港廉政公署」，騙婦人因公司涉及境外洗錢，必須匯款到香港擔保，否則將凍結公司帳戶，丈夫也會被扣留。歹徒還打電話冒充警察、調查局、檢察官、法院等多單位，指示婦人至銀行匯款。

當婦人匯出首筆4萬美元（約新台幣125多萬）時，行員有詢問人在大陸的先生，但先生認為公司款項向來都由妻子處理，便不疑有他匯出。而後歹徒要求婦人轉到士林地區匯款，並稱「過了7天就會解除凍結，匯出的美金就會歸還。」但婦人接連共匯出19筆錢後，遲未等到歹徒消息。

直到7月4日婦人擔心公司發不出員工薪水，才向女兒陳述整起事件，丈夫也才得知，並報警處理，這起詐騙案終於曝光。但匯出到香港2個人頭帳戶的上億元台幣，早已被車手提領一空。

▲地下匯兌,鈔票 。（圖／記者柳名耕攝）

▲董娘驚覺受騙已太晚，上億元台幣早已被車手提領一空。（示意圖／記者柳名耕攝）

北投分局表示，涉及香港帳戶詐騙案，符合「匯款時程再3日內」及「匯款金額達港幣10萬以上」等要項，為攔阻詐騙金和免遭提領，請填報「涉及香港帳戶詐騙案緊急攔阻表格」及檢附調查筆錄、匯款單，並通報分局報局轉署辦理。如遇假日，可請被害人前往原匯款總行申請止付，由銀行端先行處置。

▲▼台北市政府警察局特別設計「境外匯款，小心有詐」的8字警語貼紙。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲警方2日於各金融機構取號機及外滙櫃台也張貼「境外滙款、小心有詐」貼紙，提醒民眾注意遭騙。（圖／記者孫于珊翻攝）

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關鍵字：詐欺,詐騙,上億,香港,匯款

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