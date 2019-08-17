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獨／人妻不可戲！前跆拳道國手搞上特警妻　「差20歲」大玩母子戀

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▲▼前跆拳道國手潘炫瑋。（圖／翻攝大專學生運動網）

▲前跆拳道潘姓國手遭爆料，稱他搞上特警老婆，大玩母子戀。（圖／翻攝大專學生運動網）

地方中心／綜合報導

前跆拳道國手竟搞上人妻大玩姊弟戀？民眾爆料，曾為國爭光奪金牌的潘姓跆拳好手，近幾年銷聲匿跡。他因在道館教幼兒跆拳，與多名小朋友的母親搞曖昧偷情，遭道館一度開除，近日竟又與學生家長大搞母子戀，據傳目前擔任新北特警的成員也是受害者之一。

台東體中畢業的潘姓男子因跆拳道表現優異，到國立體育大學就讀，2012年獲選倫敦奧運國家代表隊培訓選手，2015年在全國大專校院運動會跆拳道公開組對打賽，奪下全大運個人第一面金牌。

▲▼前跆拳道國手潘炫瑋。（圖／民眾提供）

▲前跆拳道潘姓國手之前就曾與學童母親偷情，遭道館解雇。（圖／民眾提供）

有民眾向記者爆料，潘男未將大學念完先辦理休學，由於他的跆拳道技術精湛，不少道館都邀請他擔任教練，並專門教導幼兒跆拳。年輕，陽光，讓潘男吸引許多小朋友輕熟辣媽的目光。生性愛美女的潘男，絲毫不介意年紀大他許多的這些辣媽，課堂間大搞曖昧，甚至小朋友在教室內練跆拳，他則跟小朋友的媽媽在教室外偷情，誇張行徑被道館知道後，立刻將他開除。

潘男沒得教跆拳後，透過某專營保鑣經紀公司，開始擔任菲律賓等國內外賭場等八大行業的VIP保鑣，收入豐厚，但也因為環境誘惑，潘男疑似染上毒癮。不甘寂寞的他，在回國閒暇時，又開始兼教幼兒跆拳，甚至有不知情的新北市板橋某國小也聘他當教練。

據了解，潘男在近1年前認識帶小朋友來學跆拳的已婚女子小萱（化名），即使2人相差至少20歲，潘男依然使出他拿手的把妹本領，讓小萱心花怒放，甚至背著先生執勤時偷偷與潘男多次在外春宵。

記者找到該名新北警特警成員證實確有此事，他以個人隱私不便多說，但絕對不影響工作及保護社會的信念。他已打算循法律途徑近日對潘男提告，要讓對方付出該付的代價。道館則表示，將了解是否有其他受害者。

《ETtoday新聞雲》記者在發稿前連絡不上遭指控的潘姓教練，不過，已取得被害人與他的對話資料。

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關鍵字：跆拳,國手,道館,教練,婚外情

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