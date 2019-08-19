戰場中精確抓敵打擊　「火紅雀」無人機採AI辨識系統

軍聞社／記者周力行、林澤廷台北報導

「2019年臺北國際航太暨國防工業展」中科院航空所研發的「火紅雀」無人機是一架具攻擊能力的小型無人載具，搭配日間或紅外線光學酬載，將目標影像鎖定後進行打擊，辨識系統採AI人工智慧演算法，將攝影目標進行影像分析比對，確認目標後進行鎖定導控，能夠在戰場環境中辨識敵方目標加以打擊。

中科院所研製的「高頻軟體無線電通信機」及「手持式通信機」，為「2019年臺北國際航太暨國防工業展」國防館軍民通用科技展區的亮點產品，此型產品經過溫度測試、電磁干擾測試及振動測試等抗干擾驗證，可在嚴苛的環境下保持通訊暢通。

同時也在軍民通用科技展區所展出的「無人機防禦系統」，適用於機場、軍事基地、重要集會等場所，該系統為中科院所研發，主要為破壞無人機從事敵對監視和潛在惡意的活動，並使用無線電控制頻率干擾技術，能在空中主動攔截對方無人機，並可在遠端地區防止無人機執行恐怖襲擊與間諜活動。

美國FLIR Systems產製的SAFIRE 380-HD全數位化遠距離熱像儀，為美軍現役最高規格的熱像儀，可不依賴任何光源，而將溫度輻射訊號影像化，無日夜間的使用限制，可看見隱藏在煙霧和偽裝迷彩後的真正目標。