從法國DIOR MAISON到ZARA HOME透過歐式設計裝點出家居高級感

家中就是最舒適的地方，裝點家居已經是現代人最重視的生活項目之一。不管你嚮往哪一種歐式風情，許多時尚品牌也跟進推出家居系列。從高級品牌DIOR MAISON到愛馬仕旗下級水晶品牌Saint Louis，或者是西班牙國民品牌ZARA HOME，每一季推出的家居設計都讓人嚮往，想要全部帶回家。現在跟著VOGUE一起看8月各品牌的新品有哪些，就算宅在家，也要宅得很高檔。



超乎想像的Tiffany家居配件系列

從日常用品、嬰兒商品、純銀擺飾及容器、Tiffany新系列的誕生，對許多女孩來說簡直就是夢想成真。發想自美麗物品不應侷限於特殊場合的概念，Tiffany認為現代生活應要結合頂級材質與創意巧思，相互激盪出火花。不管是環保兼具的吸管或者是筷子，來自經典Tiffany Blue盒子的骨瓷 Tiffany 盒，或者是可刻字的純銀香料標籤，甚至是純銀急救盒，以 Tiffany Blue 琺瑯塗層，是 Tiffany 對基本家居用品妙想天開的演繹。Tiffany & Co.藝術總監Reed Krakoff表示：「我認為這個系列的獨到之處在於每件作品在具備可供日常生活使用的實用價值之餘，還兼具了最頂級的品質、工藝與設計。」





Dior Maison 家飾系列首間專賣店巴黎開幕

Dior Maison 家飾系列首間專賣店終於在巴黎蒙田大道 28 號正式開幕了！1947 年 Dior 先生發表首個高級訂製服系列之際，也推出首飾、手套、絲襪、香水等一系列精美配件，將之陳列於名為「Colifichets（小玩意）」的專賣店中。品牌經典符碼如銀杏葉、鈴蘭（Dior 先生的幸運符）或是 Dior 先生於 Milly-la-Forêt 鄉間宅邸細心呵護的嬌嫩花卉皆再現於 Dior Maison 家飾，盡情展現法式生活藝術的喜悅歡愉。另一個經典 - 法式印花棉布Toile de Jouy以洋溢現代感的典雅藍色動物圖騰重新詮釋，妝點專賣店內部家具。還有Dior的經典籐格紋，源自優雅的拿破崙三世圓背椅，Dior 先生用以款待前來欣賞服裝秀的嘉賓，經由 Dior Maison 創意總監 Cordelia de Castellane 重新以放大或微縮設計，妝點珍貴的淡金色、米黃色或白色餐瓷與高腳杯。別出心裁的混凝土壁面與鑲嵌木地板設計，將 Dior 先生鍾愛的 18 世紀裝潢以現代風格演繹，呈現跨時代的時空交匯。

Saint-Louis聖路易曼哈頓系列的家中調酒學



紐約曼哈頓不僅是一個高樓林立、流光溢彩的大都會中心，也是一款著名雞尾酒的名稱。在上世紀二三十年代美國的禁酒令時期，嚴苛的禁令並沒能抑制住人們想要飲酒作樂的渴望，反而催生出一股悄然蔓延的地下酒吧文化。這段時期對調酒這門藝術產生了巨大的影響。雞尾酒藝術的發展致今緊緊契合時代的精神，極大的創作與設計自由為我們呈現一個百花齊放、千家爭鳴的雞尾酒興盛時代，而這種自由的終極形式，莫過於我們每個人在自己家中就能親手調配符合我們口味的雞尾酒，甚或邀上三五好友一起小酌怡情。這便是Saint-Louis聖路易的曼哈頓系列酒杯的創意主張。

Experimental Group三位年輕有為的聯合創始人一手打造了數間堪稱社交歡宴場域的雞尾酒吧。愛馬仕旗下的法國水晶品牌Saint-Louis聖路易擁有四百多年傳統歷史與工藝，全新的曼哈頓系列中的13款產品和2件禮品組均設計用於特定用途：即是從事前準備到品嘗階段的調酒用品的基本工具。對於業餘愛好者和專家來說，每件作品都誕生於口吹和手工切割的垂直和水平斜面工藝，透露著水晶的光芒。





ZARA HOME首度推出廚具系列

西班牙時尚家居品牌ZARA HOME首度推出廚具系列啦！呼應西班牙人對美食的熱情，廚房既是聚會和互相交流的地方，也是整個居所的核心，更保存了親友共享美食的美好回憶，是全屋最溫暖的地方。此次推出的廚具系列走極簡設計風格，色調清新且柔和，從廚房用具、器皿到織物製品，各式廚房必需品應有盡有，不只烹飪時可使用，平常放在櫥櫃中也可以當作很美的裝飾品，為廚房增添時尚感。全系列將於ATT4FUN門市與台南南紡購物中心門市販售。

※編輯：Travis Travie, Chen-Chen Wang | 來源：各品牌 |

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