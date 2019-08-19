　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

從法國DIOR MAISON到ZARA HOME透過歐式設計裝點出家居高級感

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

家中就是最舒適的地方，裝點家居已經是現代人最重視的生活項目之一。不管你嚮往哪一種歐式風情，許多時尚品牌也跟進推出家居系列。從高級品牌DIOR MAISON到愛馬仕旗下級水晶品牌Saint Louis，或者是西班牙國民品牌ZARA HOME，每一季推出的家居設計都讓人嚮往，想要全部帶回家。現在跟著VOGUE一起看8月各品牌的新品有哪些，就算宅在家，也要宅得很高檔。

超乎想像的Tiffany家居配件系列

從日常用品、嬰兒商品、純銀擺飾及容器、Tiffany新系列的誕生，對許多女孩來說簡直就是夢想成真。發想自美麗物品不應侷限於特殊場合的概念，Tiffany認為現代生活應要結合頂級材質與創意巧思，相互激盪出火花。不管是環保兼具的吸管或者是筷子，來自經典Tiffany Blue盒子的骨瓷 Tiffany 盒，或者是可刻字的純銀香料標籤，甚至是純銀急救盒，以 Tiffany Blue 琺瑯塗層，是 Tiffany 對基本家居用品妙想天開的演繹。Tiffany & Co.藝術總監Reed Krakoff表示：「我認為這個系列的獨到之處在於每件作品在具備可供日常生活使用的實用價值之餘，還兼具了最頂級的品質、工藝與設計。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Dior Maison 家飾系列首間專賣店巴黎開幕

Dior Maison 家飾系列首間專賣店終於在巴黎蒙田大道 28 號正式開幕了！1947 年 Dior 先生發表首個高級訂製服系列之際，也推出首飾、手套、絲襪、香水等一系列精美配件，將之陳列於名為「Colifichets（小玩意）」的專賣店中。品牌經典符碼如銀杏葉、鈴蘭（Dior 先生的幸運符）或是 Dior 先生於 Milly-la-Forêt 鄉間宅邸細心呵護的嬌嫩花卉皆再現於 Dior Maison 家飾，盡情展現法式生活藝術的喜悅歡愉。另一個經典 - 法式印花棉布Toile de Jouy以洋溢現代感的典雅藍色動物圖騰重新詮釋，妝點專賣店內部家具。還有Dior的經典籐格紋，源自優雅的拿破崙三世圓背椅，Dior 先生用以款待前來欣賞服裝秀的嘉賓，經由 Dior Maison 創意總監 Cordelia de Castellane 重新以放大或微縮設計，妝點珍貴的淡金色、米黃色或白色餐瓷與高腳杯。別出心裁的混凝土壁面與鑲嵌木地板設計，將 Dior 先生鍾愛的 18 世紀裝潢以現代風格演繹，呈現跨時代的時空交匯。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Saint-Louis聖路易曼哈頓系列的家中調酒學

紐約曼哈頓不僅是一個高樓林立、流光溢彩的大都會中心，也是一款著名雞尾酒的名稱。在上世紀二三十年代美國的禁酒令時期，嚴苛的禁令並沒能抑制住人們想要飲酒作樂的渴望，反而催生出一股悄然蔓延的地下酒吧文化。這段時期對調酒這門藝術產生了巨大的影響。雞尾酒藝術的發展致今緊緊契合時代的精神，極大的創作與設計自由為我們呈現一個百花齊放、千家爭鳴的雞尾酒興盛時代，而這種自由的終極形式，莫過於我們每個人在自己家中就能親手調配符合我們口味的雞尾酒，甚或邀上三五好友一起小酌怡情。這便是Saint-Louis聖路易的曼哈頓系列酒杯的創意主張。

Experimental Group三位年輕有為的聯合創始人一手打造了數間堪稱社交歡宴場域的雞尾酒吧。愛馬仕旗下的法國水晶品牌Saint-Louis聖路易擁有四百多年傳統歷史與工藝，全新的曼哈頓系列中的13款產品和2件禮品組均設計用於特定用途：即是從事前準備到品嘗階段的調酒用品的基本工具。對於業餘愛好者和專家來說，每件作品都誕生於口吹和手工切割的垂直和水平斜面工藝，透露著水晶的光芒。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

ZARA HOME首度推出廚具系列

西班牙時尚家居品牌ZARA HOME首度推出廚具系列啦！呼應西班牙人對美食的熱情，廚房既是聚會和互相交流的地方，也是整個居所的核心，更保存了親友共享美食的美好回憶，是全屋最溫暖的地方。此次推出的廚具系列走極簡設計風格，色調清新且柔和，從廚房用具、器皿到織物製品，各式廚房必需品應有盡有，不只烹飪時可使用，平常放在櫥櫃中也可以當作很美的裝飾品，為廚房增添時尚感。全系列將於ATT4FUN門市與台南南紡購物中心門市販售。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Travis Travie, Chen-Chen Wang | 來源：各品牌 |

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

2019米蘭家具展亮點 - Dior Maison X Dimore Stuido家飾系列、LOEWE手工傳承美學、Hermes原始素材的高端變化

家裡也要充滿各種米奇！Hola 20週年推出獨家設計「米奇系列商品」

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

ET快訊
13縣市深夜發大雨特報！氣象局：小心陽光是騙局
獨／楊千霈生了！產下「Q妹」升格當二寶媽
鄭兆村鑽石聯賽伯明罕站最後一擲87公尺75　奪台首金

關鍵字：Dior,愛馬仕,ZaraHome,SaintLouis,歐式設計,室內設計,家居,家具,VogueTiwan

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

從法國DIOR MAISON到ZARA HOME透過歐式設計裝點出家居高級感

吃貨看過來！加拿大牛排炙烤變成握壽司　高雄「加拿大美食節」登場

到大稻埕穿越！「福來許」結合私廚與酒吧重現百年復古

2019 M＆O巴黎時尚家居設計展「新銳設計師獎」出爐

影／好市多「新口味飲料」1瓶77元…比手搖杯便宜！網友扛4瓶大驚：最好喝一款

漫威《上氣》男主角劉思慕被網友嫌棄不夠帥　發5字向Siri求助

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

生產過程曝光！寶寶「咕嚕滑出」　忍痛46分鐘...白犀牛媽媽累癱

BY2《明日之子3》大秀RAP！　直播無修音...網狂轟：車禍現場

邕聖祐：我喜歡的人只有一個　「約金香起看電影」開撩！

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

萌貓初遇「活體貓草」埋頭忘情狂吸 秒變聞腋青年...遭拉7次：就愛這味

從法國DIOR MAISON到ZARA HOME透過歐式設計裝點出家居高級感

吃貨看過來！加拿大牛排炙烤變成握壽司　高雄「加拿大美食節」登場

到大稻埕穿越！「福來許」結合私廚與酒吧重現百年復古

2019 M＆O巴黎時尚家居設計展「新銳設計師獎」出爐

影／好市多「新口味飲料」1瓶77元…比手搖杯便宜！網友扛4瓶大驚：最好喝一款

漫威《上氣》男主角劉思慕被網友嫌棄不夠帥　發5字向Siri求助

路邊驚見「蝸牛海」！超密集「啵啵黏液趴」全交疊　網嗨：這賺翻了

亂停身障車位！休旅車頭頂驚見「橘白光明燈」…他一看「紅車頭上也有」笑歪

818維園大集合破170萬人！　民陣：8/31再遊行「終點→中聯辦」

她停車去超市購物... 回來驚見車上「多了一具屍體」嚇歪

香港818遊行同一天！陸宣布建設「深圳示範區」　港澳居民享市民待遇

唐葳產後10天「馬上穿少女露肚裝」　秀超狂細腰…網震驚：根本沒恢復期！

嗯哼、小泡芙「頭貼頭」甜對視！　劉畊宏看不下去出聲了

台中男借「大黃蜂」把妹！2小時內犯下4罪…美女業務車上爆哭

從法國DIOR MAISON到ZARA HOME透過歐式設計裝點出家居高級感

BL神作翻拍電視劇…男男背影登熱搜！　原作者深夜怒吼「沒人通知我」揭內幕

10分鐘前才對陌生女伸狼爪...色男又當母親面拖走12歲少女

消費熱門新聞

好市多新飲1瓶77！網瘋扛：最..

員工私藏名單！好市多「夢幻麵包..

星巴克連續14天買一送一又來了..

日銷破萬杯！極品楊枝甘露網友狂..

吃貨看過來！加拿大牛排炙烤變成..

漫威《上氣》男主角被嫌向Sir..

北車周邊女性限定青旅　房客讚：..

透過歐式設計裝點出家居高級感

每天睡前30分鐘IG女神換妳當

網購搜出爆款眼霜　剁手族默默搶..

簡易臉部歪斜矯正還你巴掌美人顏

「福來許」結合私廚與酒吧

超商史上最貴土司！27層手工摺..

WE BISTRO推4款復古禮..

更多熱門

相關新聞

愛馬仕出400萬五星旗柏金包

時尚圈近期因「T恤之亂」人人自危，從商品到網站的主權問題，讓大陸網友頗為光火，導致諸多VERSACE（凡賽斯）、COACH紛紛道歉，明星也爆解約潮。外媒直指是因放不下大陸市場。如今，有網友發現為了這塊大餅，頂級精品愛馬仕（HERMES）竟推出五星旗柏金包，且要價破新台幣392萬元，不過竟已完售！

Dior、Tiffany直白示愛助傳情

繼藤原浩後！Dior創意總監Kim Jones曝光「閃電」聯名AJ3

Off-White首個家居系列9月開搶

Dior馬鞍造型、Burberry泰迪熊　5款精選設計師鑰匙圈

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼

熱門新聞

24歲男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

李佳芬訪永康商圈「與男友人十指緊扣」

被房東騙上樓！正妹女大生遭背刺慘死

16天男嬰32度高溫封車內　「螞蟻覆蓋整張小臉」

快訊／13縣市大雨特報　氣象局：小心陽光是騙局

具惠善IG取關安宰賢　合照全刪光

具惠善《熊孩子》老公話題全剪掉

他拿錯身分證瞬間尷尬　網友一看反求買

快訊／具惠善打臉：我被背叛！

具惠善：安宰賢只有短暫愛過我

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

剛說出門吃飯！他落軌遭撞斃…父到警局崩潰

不喜歡黏TT！4星座情侶有距離更甜蜜

北車男落軌遭輾斃　司機顫抖：剛進站就跳下來了

如何擺脫月光族？他1妙招存款激增　全網嗨翻

更多

最夯影音

更多

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

Ella當眾被玖壹壹「吻遍」！　 嗨喊：我會被粉絲拉黑

3千人1小時清出14450公斤垃圾　北部最髒海灘！前後對比超驚人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面