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第13屆華聲盃全國圍棋錦標賽登場　700多位好手競技

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▲第13屆華聲盃全國圍棋錦標賽，在在仁德南紡世貿展覽中心競技，吸引約700多位參賽者對弈，比賽中選手們用心對奕，爭取佳績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲第13屆華聲盃全國圍棋錦標賽，在在仁德南紡世貿展覽中心競技，吸引約700多位參賽者對弈，比賽中選手們用心對奕，爭取佳績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

第13屆華聲盃全國圍棋錦標賽，8月18日上午在仁德南紡世貿展覽中心舉行，吸引約7百多位參賽者對弈，由台南市體育總會圍棋委員會主委鄭文山主持，比賽競爭十分激烈，為國內少見的大型圍棋比賽。

▲第13屆華聲盃全國圍棋錦標賽，在在仁德南紡世貿展覽中心競技，吸引約700多位參賽者對弈，比賽中選手們用心對奕，爭取佳績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

18日上午10時30分的開幕典禮，由台南市體育總會圍棋委員會主委鄭文山主持，立委王定宇、陳亭妃主任張文雄、議長郭信良祕書、市議員李啟維、曾信凱、台南市體育處林處長、議員沈震東秘書、行政院政務顧問陳宏明親自到埸觀禮，並為選手們加油打氣。

▲第13屆華聲盃全國圍棋錦標賽，在在仁德南紡世貿展覽中心競技，吸引約700多位參賽者對弈，比賽中選手們用心對奕，爭取佳績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市體育總會圍棋委員會主委鄭文山表示，圍棋是有人文、有「溫度」的技藝，在精進棋藝的過程中，更要修養好棋品，成為一位棋力棋品雙修的「棋士」。藉由圍棋的推動，導引棋士的優質人品發展，發揚棋道精神。

鄭文山主委說，為能達到人品與棋藝同時精進，針對棋道精神的發揚，比賽設有「風範獎」，期待藉由這獎項的設立，會對棋道的提升有所助益，若能以正確的態度學棋、下棋，更能鍛鍊心性與品德，對人生成就有莫大助益。養成良好心性、品德、定力、專注、禮儀、風範、精神、 儀態。透過對弈競賽，發揮棋技，每位選手也能切磋印證棋理的幽玄思維，心靈的交談，享受高度雅致思維的樂趣。透過優雅的手談聯誼，每個人也能交到許多圍棋界的好朋友。

▲第13屆華聲盃全國圍棋錦標賽，在在仁德南紡世貿展覽中心競技，吸引約700多位參賽者對弈，比賽中選手們用心對奕，爭取佳績。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲第13屆華聲盃全國圍棋錦標賽，在在仁德南紡世貿展覽中心競技，吸引約700多位參賽者對弈，比賽中選手們用心對奕，爭取佳績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這場由中華民國圍棋協會、台南市體育總會圍棋委員會、台南市幽玄圍棋推廣協會等單位，共同主辦的第13屆華聲盃全國圍棋錦標賽，比賽分初段到五段，還有甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸及入門、幼兒等組別，共約來自全國各地７百多人競技，比賽競爭十分激烈，為國內少見的大型圍棋比賽。

　該圍棋比賽採取中華民國圍棋協會訂定的圍棋規，瑞士制5局，段位各組3敗淘汰，級位各組不淘汰。癸組以上使用19路棋盤，各組一律分先，黑棋185子勝。入門組使用13路棋盤，黑棋87子勝，幼兒組使用9路棋盤，黑棋43子勝。段位及級位甲組視參賽人數，晉升段標準報請中華民國圍棋協會頒發段位證書。級位各組錄取5勝為冠軍，四勝為亞軍，頒發獎盃、獎狀及獎品。丁組以下取3勝為優勝，頒發獎牌。

此外，為能達到人品與棋藝同時精進，針對棋道精神的發揚，比賽設有「風範獎」，各組取1名發獎金鼓勵，以期發揚心性、品德、定力、專注、禮儀、風範、精神、儀態的圍棋精神。

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關鍵字：華聲盃,圍棋,錦標賽,競技

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