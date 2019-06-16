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秀姑巒溪泛舟鐵人三項賽登場　吸引13國千名選手熱力競技

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▲▼今年秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽吸引近千名選手前來報名挑戰。（圖／東管處提供，下同）

今年秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽吸引近千名選手前來報名挑戰。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

東部海岸國家風景區管理處主辦的「2019秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽」16日早上6點30分於秀姑巒溪遊客中心盛大出發，邁入第十屆的泛舟三鐵賽今年吸引近千名選手前來報名挑戰，其中更有156位是曾參加賽事的老朋友，特別以「回娘家」的心情回來重溫泛舟鐵人的魅力，一起來參加這全國唯一結合泛舟、路跑、單車三項運動的鐵人競賽活動。

本活動賽事除了鐵人三項組（泛舟、路跑、自行車）、鐵三角接力組、鐵人二項組（泛舟、路跑）之外，還有三鐵團體挑戰賽以及二鐵團體挑戰賽，邀請選手揪團組成八人戰隊，發揮合作精神，齊心協力挑戰賽事。參賽者將依序挑戰泛舟11公里、路跑12.6公里與自行車44公里，合計總長共67.6公里。

▲▼今年秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽吸引近千名選手前來報名挑戰。（圖／東管處提供，下同）

鐵人三項男子組最終由吳明杰以03:14:42奪得第一；鐵人兩項男子組由第一次參賽的張致遠以1:59:26拔得頭籌，張致遠說：「很新奇！今天是我第一次泛舟，前幾天下過雨，水流比較湍急，轉換跑步時需要運用不同肌群，剛開始跑起來很累，但路線風景很漂亮，過程很享受！」。

女子組則是讓連續三屆參賽的吳其臻首度拿下冠軍。吳其臻賽後分享：「平常從事馬拉松運動，泛舟完再接著跑步很有挑戰性也很需要團隊協力合作！非常好玩，所以連續三屆來玩！

▲▼今年秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽吸引近千名選手前來報名挑戰。（圖／東管處提供，下同）

▲▼參賽者依序挑戰泛舟11公里、路跑12.6公里與自行車44公里，合計總長共67.6公里。

▲▼今年秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽吸引近千名選手前來報名挑戰。（圖／東管處提供，下同）

本次賽事也吸引不少名人好手慕名參加，像是在Wings For Life全球路跑台灣站三度奪冠的長跑健將李智群，因為夏天熱愛從事水上活動，加上同時又能結合跑步，讓本賽事成為移地訓練與度假好機會，最終拿下二鐵組第三名；另「極地超馬好手」陳彥博也趁自己紀錄片上映期間前來放鬆兼遊玩，最後收下二鐵組第四名。

另本次機關泛舟組則由台東消防局關山消防大隊勇奪第一，過中點奇美站的成績更勝三鐵選手，而第二、三名則分別由地主隊豐濱鄉公所、長濱鄉公所奪得。

▲▼今年秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽吸引近千名選手前來報名挑戰。（圖／東管處提供，下同）

除了賽事本身精彩，結合觀光旅遊讓活動更加多采多姿。今年是台灣小鎮漫遊年，競賽地點橫跨瑞穗、豐濱、長濱三個東部核心鄉鎮，除了大家耳熟能詳的泛舟活動外，還有許多在地美食讓選手們盡情品嘗。

今年選手報到場地特別選擇在新開幕的瑞穗春天酒店，並以瑞穗特產茶包組合作為報到禮，搭配花東縱谷管理處辦理的「縱夏飲茶bar」活動，選手在活動場地瑞祥溫泉公園現場可品嘗花式調酒、各式冰品、原民美食….，還有喝啤酒、吃玉里麵、吃粽子大賽等活動，更提供1000張美食券給參賽選手共同參與，讓每位參與盛會的選手都對花蓮留下美好的回憶！

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關鍵字：秀姑巒溪,泛舟,鐵人三項,選手,競技,路跑,單車,美食

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