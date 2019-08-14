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「爸，你為什麼穿裙子？」他壓抑10多年「想變女孩」　妻崩潰：我失去了老公...

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記者許凱彰／採訪報導

是個男孩，也是個女孩，「在男裝時我是張先生，在女裝時請稱呼我哞哞醬（Mo Mo Jiang）」。張先生是一名32 歲的父親，和大他17歲的老婆結婚8年，育有1子1女，有天他突然向老婆坦承自己埋藏很久想變女孩的「少女心」。老婆得知這樣的消息秒崩潰，「我覺得，我失去了我的老公。」

張先生分享當年的轉變說到，開始穿上女裝是在一場公司的尾牙，意外地開啟在內心封閉已久的自己，於是多了一個身份「哞哞醬（Mo Mo Jiang）」。他說，到30歲那年，自己和深愛的老婆認識了10年，孩子也開始上學了，才坦承自己壓抑10幾年的少女心，想要成為「她們」。

▲▼壓抑10年解放少女心。（圖／黃山料授權提供。）

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▲壓抑了10多年，決定解放少女心。（圖／黃山料授權提供，下同。）

「如果我讓你成為女生，我就會失去自己的老公」張先生的妻子說道，任何一位女性都希望自己嫁的是一個男生，當知道自己的支柱變成了女生，同時感到難過與掙扎，即便感到受傷「每一個人都能夠做自己」這個想法從未消失。在有了妻子的諒解下，一年一次的變裝機會成為了他們的約定。

張先生直言，「面對家庭我是一個男生，但是面對自己，我是個男孩也是一個女孩，我會想要打扮，想變成美美的樣子。」他說，為了讓自己也能將自己女性優美的一面展現出來，都會花時間練習化妝，但由於要扛起家庭的生活家計，必須要在早上做親子幼教的工作，晚上在咖啡廳兼差。他提到，半夜才是他唯一能夠練習上妝，並與自己相處的時間。

▲▼壓抑10年解放少女心。（圖／黃山料授權提供。）

▲張先生掙扎了很久才開始面對內心中真實的自己。

在意別人的眼光是人的天性，但張先生告訴自己，「現在的他必須豁出去，因為美美的樣子，才是他畢生所追求的那個『她』，為什麼要在意別人怎麼看我，下班時間是我自己的，我不用去討好誰，我要勇敢的做我自己。」

穿著女裝走在路上，此刻的哞哞醬依然會感受來自各出異樣的眼光，但她從不畏懼。張先生希望透過與不同價值觀或立場的朋友聊聊，在有機的雙向溝通條件下互相理解，即便最後對方還是無法諒解「溫柔地對待傷害你的人，笑著面對那些討厭你的人」他堅信仇恨將會被軟化，終有一刻大家能相互包容。

▲▼壓抑10年解放少女心。（圖／黃山料授權提供。）

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