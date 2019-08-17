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老婆幫貼保護貼...「黑屏蹦出銷魂姿勢」夫滑手機慘綠：謝謝　網笑瘋求買

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▲老婆幫貼保護貼...「黑屏蹦出銷魂」夫臉慘綠：謝謝　網笑瘋求買（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲老婆別出心裁，連螢幕貼都別有用意！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

若想增加夫妻另類情趣，這招一定管用！一名人妻貼心幫貼螢幕保護貼，老公一拿到成品後，發現內有玄機，現在只要滑手機總會看到「羞羞臉」的畫面，崩潰大喊「該怎麼辦？」怎料大批網友跪求喊買！

一名男網友在臉書《爆廢公社》崩潰表示，日前老婆主動幫貼手機玻璃保護貼，貼心的舉動讓他暖在心裡，沒想到根本有詐，亮屏的時候看似無異狀，怎料一關掉螢幕，若隱若現的圖案爆傻眼。

請繼續往下閱讀...

►戀愛老司機：重點是眼神

▲老婆幫貼保護貼...「黑屏蹦出銷魂」夫臉慘綠：謝謝　網笑瘋求買（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲老婆幫貼保護貼...「黑屏蹦出銷魂」夫臉慘綠：謝謝　網笑瘋求買（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲小新佔據整個螢幕！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

照片曝光後，原來上頭是卡通蠟筆小新，下半身直接裸露一隻小象，老婆挑逗意味濃厚，背後含意引人遐想。不過原PO卻是臉噴綠光，驚人哀號「我現在只要滑手機就會隱約看到，該怎麼處理呢？重點是我已經說謝謝了！」

▲老婆幫貼保護貼...「黑屏蹦出銷魂」夫臉慘綠：謝謝　網笑瘋求買（圖／翻攝臉書爆廢公社）

▲網笑瘋，老婆暗示太明顯！（圖／翻攝臉書爆廢公社）

情趣文一貼出後，掀起眾多老司機笑到母湯，反而紛紛求買保護貼，「跪求哪買的？」、「跟我的一樣，夜市買的」、「我也貼過這個露XX的，超可愛，只是看久了好煩」、「大象大象你的鼻子怎麼那麼長」、「認真覺得這種保護貼很討厭（礙眼）哈哈哈哈哈，看過朋友貼，拿他手機完全無法對焦，眼光一直不知道看到哪去」、「一定不會拿錯手機」、「是小新！麻麻妳這個大屁股老妖怪」、「跟他比大小啊！」、「無聊時可以一直滑大象XD」。

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關鍵字：老婆,保護貼,黑屏,人夫,蠟筆小新

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