老婆鬼月掉了一雙鞋…人夫清車驚見「鬼童鞋」！內行人揭離奇真相

▲人夫從未載過小孩子，不料清車時竟發現一雙小小「童鞋」。（圖／爆廢公社，下同）

網搜小組／柯沛辰報導

農曆7月怪事多，這雙鞋是誰的呢？一名男網友近日整理車子時，在車內找到一雙童鞋，但他從來沒有載過小孩子，所以望著眼前這雙鞋，他不禁陷入一陣深思，久久不能釋懷，直到最後找到這雙鞋的主人，謎底才徹底揭曉。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，他近期整理車子時，在車後窗下找到這雙鞋子，「還在深思，我什麼時候有載過小朋友了？」照片中可見，這雙黑色涼鞋尺寸非常小，看起來像是童鞋，但背後似乎有蹊蹺。

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原PO進一步補充，他後來問了老婆，才釐清「原來是老婆找了好幾個月的鞋子」，不過原先尺碼是38號，現在卻離奇縮水，「縮水到他娘都認不出來了。」

許多網友紛紛推測，「應該是車子裡面溫度高，放太久縮水了」、「發泡材質的鞋，別放太熱的地方」、「有感，我的也一個月沒穿，直接小一號」、「我也有一雙被熱到縮水的」、「哈哈！原來不是只有毛衣烘乾會縮喔？」

其中，有一位曾在鞋店當工讀生的網友解答，「很多材質的鞋子遇高溫或太陽曝曬會縮水變形喔！常常被反應我賣的鞋都縮水，鞋店工讀生路過」掀起熱議。

▼貼文釣出許多苦主，「我的鞋子也是這樣」。

▼原PO貼出近照，可見涼鞋縮水程度不一。