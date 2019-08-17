好動弟尿一泡冒出「唐老鴨屁屁」！　媽超無奈：換不到1小時...

▲弟弟常被誤以為褲底一大包？（圖／網友蔣鈺慈授權引用）

記者張嘉晏／綜合報導

有些已會走路的幼兒十分活潑好動，因此選擇適合尺寸的尿布相對來說很重要，否則一個不小心排泄物可能就會掉出來。一名媽媽就在臉書分享兒子的尿布，原來兒子只要一尿下去、四處玩一玩後尿布就變得很垂，像極了唐老鴨的翹屁股，引發網友熱烈討論。

一名媽媽在臉書「爆廢公社」貼出兒子照片，她表示因為兒子很活潑好動，加上尿布棉絮的關係，每次只要尿一泡尿下去再繼續跑跳，不到1小時褲底就會垂一大包，模樣很逗趣。

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▲ 長出唐老鴨屁屁了啦！（圖／網友蔣鈺慈授權引用）

對此有網友解釋，之所以會有這現象，應該是因為尿片吸水的部分會跑，才會全部移到下面，看起來「褲底一大包」，「太可愛了啦！」、「變成唐老鴨屁屁」、「疝氣型尿布XD」、「我家包過夜也不會這樣一包耶」、「之前還用過更慘的，大便直接掉出來」、「我用同一個牌子好像不會這樣」、「怎麼可以腫成這樣」。

此外，不少媽媽也留言透露，其實很多孩子對於這一大包尿布反而都覺得很新鮮有趣，甚至還會兩腳開開搖屁股、前後甩來甩去，「我兒子也會」、「他們真的很愛」。

然而每個廠牌都各有優勢，家長記得更換、小朋友沒有不適感即可；原PO隨後也表示，她貼出這張照片只是單純因為可愛笑笑而已，並沒有要戰廠商。

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