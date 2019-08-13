導遊爽啪女客...偷拍「衝刺照」存證！小三喊冤：僅1次　他急辯：還有19次

▲劉女與帶團導遊與發生婚外情，正宮提告，法官判她須賠償正宮25萬元。（示意圖／CFP）

記者陳韻如／台中報導

台中李姓導遊帶團出遊，並多次與劉姓女常客發生關係，李男妻子發現後憤而提告。劉女到案後承認2人僅發生1次關係，但李男卻稱至少2、30次，且劉女還給他住處的大樓磁扣，台中地院認為2人不正常交往多時，造成李妻身心受到巨大傷害，因此依相姦罪判劉女3個月徒刑，民事部分則盼她須賠償李妻25萬元。

判決書指出，李男與劉女透過帶團認識，劉女也多次介紹朋友參加對方所組的旅行團。雙方結識3、4個月後發展出婚外情，並多次發生關係，劉女還曾傳送，「愛你晚安」、「我愛你」等訊息給李男。李妻事後發現2人姦情，氣得一狀告上法院。

法院審理時劉女供稱，因李男才剛擔任導遊不久，客戶有限，她因此熱心的介紹朋友參加旅遊團，讓李男能有收入，減輕負擔，而在這期間，2人也僅僅只發生過一次關係。但李男則表示，劉女曾給他住處大樓的磁扣，2人發生關係的次數不可能只有1次，至少還有19次。

面對李男的證詞，劉女大聲喊冤表示，李男身為導遊，卻與團員發生關係，亦屬不該，「我也深感受害啊！」且她生活困難，李男還在2人發生關係時偷拍她，甚至拿去當成相姦的證據，這已嚴重侵害了她的隱私權及肖像權，若真要賠償，也最多2萬元。

法院審理後，認為李男所稱還有19次，但卻拿不出積極證據，因此不足採信，但因雙方認識許久，卻發展出逾越婚姻誠實義務的不正當交往行為，造成李妻身心受到巨大傷害，因此判劉女因賠償李妻25萬元確定。

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