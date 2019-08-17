捕狗大隊抓走浪浪媽　「幼犬1餓死6命危」議員怒：把媽媽還來

記者唐詠絮／彰化報導

和美鎮嘉佃路712巷長期盤據近60隻流浪狗，動防所與相關單位昨日至現場捕捉16犬隻，其中1隻才剛生下7隻幼犬的母狗也被抓走，這群剛出生5天的小幼犬眼睛還未張開，連夜下雨無母奶可喝又失溫，縣議員賴清美清晨前往查看，發現有一隻已經餓死，另6隻瀕臨死亡，要求將母狗放回來哺育幼犬。

▲動防所捕16隻流浪犬，留下7隻未開眼幼犬。（圖／翻攝自Facebook／縣議員賴清美）

▲動防所捕16隻流浪犬。

動物防疫所人員16日上午與和美鎮公所獸醫、清潔隊人員及和美鎮嘉犁派出所人員協助下，至現場捕捉犬隻，飼養狗群的黃姓阿伯見大批人員持網圍捕，立即抗拒眾人捕捉，不過派出所員警出面進行勸導，共計捕捉12隻成犬、4隻仔犬，其中8隻成犬、4隻仔犬送流浪狗中途之家進行絕育及安置工作；另4隻成犬載往動物醫院進行絕育，現場工作完成後，由防疫所消毒車前往現場進行周邊環境消毒工作。

▲動防所捕16隻流浪犬。

賴清美說，上午與動防所聯繫後，同意下一波圍捕流浪狗行動則告暫緩，並會先把母狗放回哺育幼犬，眼見黃姓老阿伯整天坐在溝渠邊一直不肯離開，也誤會是賴清美請動防所來抓狗隻，心裡非常難過，賴清美更擔心若是大雨來，溝渠暴漲，阿伯該怎麼辦。

▲黃姓老阿伯養60隻流浪犬。

彰化縣動物防疫所呼籲民眾應妥善管理家中所飼養犬隻，避免其遊蕩在外，造成民眾行車及人身安全之危害，也可避免犬隻遭受傷害，以維護民眾和動物之安全。如飼養寵物之飼主未將寵物妥善管領，使其疏縱在外，可依違法動物保護法處以新臺幣3,000至1萬5,000元罰鍰；如因犬隻在外遊蕩導致民眾受到傷害，除可依動物保護法將犬隻沒入外，飼主亦將面臨民刑事上之責任。

▲議員賴清美要動防所將先放母狗哺育幼犬。

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