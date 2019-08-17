快訊／「大雨夜襲」警報擴大10縣市！全台午後有雨　氣象局：雨還要下4天

▲大雨夜襲！警報擴大10縣市。（圖／中央氣象局）



記者許力方／綜合報導

中央氣象局17日凌晨0時10分擴大發布大雨特報，受西南風影響，17日易有短時強降雨，苗栗以南及南投地區，包括苗栗、中彰投、雲嘉南、高屏10縣市有局部大雨發生機率。根據觀測，近1小時內，台中霧峰區峰谷國小測站已有41.5毫米時雨量，南投服務區也有36毫米，台中大坑35毫米，達標大雨警戒。

氣象局表示，17日上午前西南風仍偏強，中南部地區還是會有陣雨或雷雨，雨勢也較為持續，容易有短時強降雨所造成的局部大雨或豪雨，而北部、東南部在這段期間也會有局部短暫陣雨。

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▲台中南投已出現逼近大雨等級降雨。（圖／中央氣象局）



預計白天之後西南風將逐漸減弱，氣象局提醒，中南部仍有短暫陣雨或雷雨出現的機率高，其他地區大多為多雲，午後山區及平地都有機會出現局部短暫雷陣雨，其中北部地區及其他各地山區有局部大雨發生。連日降雨明顯，山區留意坍方、落石。

溫度方面，中南部高溫約31、32度，其他地方則可以來到33至35度，大台北局部地方仍上看36度高溫發生機率。

氣象局預報，18至20日（周日至下周二）台灣位於大低壓帶內，大氣環境不穩定，仍要注意中尺度低壓或熱帶系統發展，南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，午後熱對流發展下，有局部較大雨勢發生的機率。

▼全台午後有雨，氣象局：還要下4天。

