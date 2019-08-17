大雨彈擴灌北部！一張圖看周末「降雨熱區」移到市區　全台轉雨還要下一周

▲雨彈擴大全台轉雨，雨還要下一周。（圖／中央氣象局）



記者許力方／綜合報導

中央氣象局持續針對10縣市發布「大雨特報」，17日上午前西南風仍偏強，易有短時強降雨，苗栗以南及南投地區有局部大雨發生機率。天氣風險公司預報， 17日的雨勢還是不小，熱區恐從山區移到嘉義以南市區沿海，周末兩天雨停空檔變多，但要等雨停至少還要一周，反而北部午後雷雨範圍變廣。

南台灣大雨已達7天，天氣風險公司表示，這場西南風水氣猶如梅雨季，對流冒不停，中南部在17日清晨前的雨勢仍不小，熱區恐從山區移到嘉義以南市區沿海，好消息是，周末西南風逐漸減弱，降雨量級不像前兩天驚人，甚至18日（周日）中南部平地雨停空檔變多，可以喘口氣，但下周受低壓帶影響，要等雨停至少還要忍一周。

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▲大雨彈擴灌北部！一張圖看周末「降雨熱區」移到市區。（圖／翻攝天氣風險公司、中央氣象局）



天氣風險公司總經理彭啟明分析，中南部過去一周天天下雨，降雨熱點隨風向、風速的不同。這波較強的西南風，預計在17日開始逐漸減弱，周末開始中南部較不易出現很特定的強降雨，會逐漸轉換，低壓壓境態勢持續、水氣仍多，有午後雷陣雨發展，尤其北部也將出現午後雷陣雨，南部雖降雨趨緩，但全台也都有降雨機會，靠山區每天恐都有雨勢，中南部清晨海陸風環流交會降雨，以及全台的午後雷陣雨，都有機會發展。

彭啟明指出，這樣水氣較多的情境要持續到21日（下周三），接下來就是觀察菲律賓東方擾動的發展，若有機會發展低壓，台灣附近的水氣將減少，但也要留意後續可能低壓動態的發展。因目前太平洋高壓位置偏東，颱風是否生成，走向發展變數仍多。

氣象局則於17日凌晨0時針對苗栗、中彰投、雲嘉南、高屏10縣市發布大雨特報，上午前西南風仍偏強，中南部地區還是會有陣雨或雷雨，雨勢持續，易有短時強降雨造成的局部大雨或豪雨，而北部、東南部在這段期間也會有局部短暫陣雨。

白天之後西南風雖逐漸減弱，中南部出現短暫陣雨或雷雨機率仍高，其他地區則為多雲、午後山區及平地都有機會出現局部短暫雷陣雨，其中北部地區及其他各地山區有局部大雨發生機率。

▼周末降雨趨緩，熱區恐往平地轉移。（圖／中央氣象局）

