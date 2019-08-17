　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大雨彈擴灌北部！一張圖看周末「降雨熱區」移到市區　全台轉雨還要下一周

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼大雨彈擴灌北部！一張圖看周末「降雨熱區」移到市區　全台轉雨還要下一周。（圖／中央氣象局）

▲雨彈擴大全台轉雨，雨還要下一周。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

中央氣象局持續針對10縣市發布「大雨特報」，17日上午前西南風仍偏強，易有短時強降雨，苗栗以南及南投地區有局部大雨發生機率。天氣風險公司預報， 17日的雨勢還是不小，熱區恐從山區移到嘉義以南市區沿海，周末兩天雨停空檔變多，但要等雨停至少還要一周，反而北部午後雷雨範圍變廣。

南台灣大雨已達7天，天氣風險公司表示，這場西南風水氣猶如梅雨季，對流冒不停，中南部在17日清晨前的雨勢仍不小，熱區恐從山區移到嘉義以南市區沿海，好消息是，周末西南風逐漸減弱，降雨量級不像前兩天驚人，甚至18日（周日）中南部平地雨停空檔變多，可以喘口氣，但下周受低壓帶影響，要等雨停至少還要忍一周。

請繼續往下閱讀...

▲▼大雨彈擴灌北部！一張圖看周末「降雨熱區」移到市區　全台轉雨還要下一周。（圖／翻攝天氣風險公司）

▲▼大雨彈擴灌北部！一張圖看周末「降雨熱區」移到市區　全台轉雨還要下一周。（圖／中央氣象局）

▲大雨彈擴灌北部！一張圖看周末「降雨熱區」移到市區。（圖／翻攝天氣風險公司、中央氣象局）

天氣風險公司總經理彭啟明分析，中南部過去一周天天下雨，降雨熱點隨風向、風速的不同。這波較強的西南風，預計在17日開始逐漸減弱，周末開始中南部較不易出現很特定的強降雨，會逐漸轉換，低壓壓境態勢持續、水氣仍多，有午後雷陣雨發展，尤其北部也將出現午後雷陣雨，南部雖降雨趨緩，但全台也都有降雨機會，靠山區每天恐都有雨勢，中南部清晨海陸風環流交會降雨，以及全台的午後雷陣雨，都有機會發展。

彭啟明指出，這樣水氣較多的情境要持續到21日（下周三），接下來就是觀察菲律賓東方擾動的發展，若有機會發展低壓，台灣附近的水氣將減少，但也要留意後續可能低壓動態的發展。因目前太平洋高壓位置偏東，颱風是否生成，走向發展變數仍多。

氣象局則於17日凌晨0時針對苗栗、中彰投、雲嘉南、高屏10縣市發布大雨特報，上午前西南風仍偏強，中南部地區還是會有陣雨或雷雨，雨勢持續，易有短時強降雨造成的局部大雨或豪雨，而北部、東南部在這段期間也會有局部短暫陣雨。

白天之後西南風雖逐漸減弱，中南部出現短暫陣雨或雷雨機率仍高，其他地區則為多雲、午後山區及平地都有機會出現局部短暫雷陣雨，其中北部地區及其他各地山區有局部大雨發生機率。

▼周末降雨趨緩，熱區恐往平地轉移。（圖／中央氣象局）

▲▼大雨彈擴灌北部！一張圖看周末「降雨熱區」移到市區　全台轉雨還要下一周。（圖／中央氣象局）

▲▼大雨彈擴灌北部！一張圖看周末「降雨熱區」移到市區　全台轉雨還要下一周。（圖／中央氣象局）

ET快訊
快訊／「豪大雨炸彈」深夜再擴大5縣市警戒！雷雨明掃全台　下周
闖台中最陰碉堡！　下8層樓地洞「突臉色發白」…女鬼嘻嘻笑：下
突然變紅線！他離開3hrs「停車格被塗黑」恐吃紅單…里長嘆氣

關鍵字：氣象,氣象雲,中央氣象局,大雨特報,豪雨,西南風,天氣風險公司,彭啟明

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「豪大雨炸彈」深夜再擴大5縣市警戒！雷雨明掃全台　下周恐颱風在旁邊生成

快訊／「大雨夜襲」警報擴大10縣市！全台午後有雨　氣象局：雨還要下4天

更新／「大雷雨來了」警報夜擴10縣市！全台午後有雨　氣象局：雨還要下4天

大雨彈擴灌北部！一張圖看周末「降雨熱區」移到市區　全台轉雨還要下一周

演藝圈婚變不斷！爆紅作家揭露女性心理：失去自我是為了填補感情缺口

「豪大雨炸彈」深夜再擴大5縣市警戒！雷雨明掃全台　下周恐颱風在旁邊生成

富基魚市秋季感恩回饋開跑　龍蝦、石斑、海鮮料理免費送

禁清潔隊員「穿制服進入超商」被罵翻　北市環保局說話了

他上班例行公事「廁所休息半小時」！　邪惡網友曝大絕：大便兼賺加班費

大量馬陸地震前竄出！先知？　特生中心：無科學證據有關聯

純手工製作！為7隻奶狗蓋家園　神人徒手打造「超狂泳池汪豪宅」

林俊傑捕獲「野生林距離」偷錄影　想嚇她還練習：可以跟妳拍照嗎XDD

牽3歲女兒倒垃圾「小手掙脫暴衝」 　遭對向車撞倒地...母：來不及抓她

痛風美食！爽嗑5KG波士頓戰龍蝦　大份量海鮮盤...鮑魚、生蠔超過癮

獨家／鬼鬼拍《啦咪啦咪》精神超嗨　和記者玩射擊遊戲..意外吻上了？！

喊「1.2.3」就上鉤...15秒釣1隻 草蝦天堂！高手1小時捕獲100隻

《好聲音》選手告白「我好喜歡楊丞琳」　李榮浩下秒放閃 : 我也是！

超多表情包！萌娃「厭世臉」理髮-嘟嘴+皺眉超有戲...網笑：就派欸

單身、婚育租金補貼9月2日上路 視身分可領2600元至5000元！

70歲母象遭逼連續遊行10天！華麗外衣掀開...瘦成皮包骨

更新／「大雷雨來了」警報夜擴10縣市！全台午後有雨　氣象局：雨還要下4天

大雨彈擴灌北部！一張圖看周末「降雨熱區」移到市區　全台轉雨還要下一周

演藝圈婚變不斷！爆紅作家揭露女性心理：失去自我是為了填補感情缺口

「豪大雨炸彈」深夜再擴大5縣市警戒！雷雨明掃全台　下周恐颱風在旁邊生成

富基魚市秋季感恩回饋開跑　龍蝦、石斑、海鮮料理免費送

禁清潔隊員「穿制服進入超商」被罵翻　北市環保局說話了

他上班例行公事「廁所休息半小時」！　邪惡網友曝大絕：大便兼賺加班費

大量馬陸地震前竄出！先知？　特生中心：無科學證據有關聯

「不必到日本」埔里就有精美手工紙　蔡培慧邀鄭麗君在地座談

好友開早餐店！老闆每天爬不起來「結果2個月換新車」　他追問原因笑爆

18歲那剎那按下快門！「色淫師」帶進旅館慶生…隔天直接進警局

45歲的GACKT演高中生？《飛翔吧！埼玉》只有日本人拍得出來

兩黨都挺！F16V對台軍售案　美國參眾院外委會表態支持

更新／「大雷雨來了」警報夜擴10縣市！全台午後有雨　氣象局：雨還要下4天

77歲阿嬤被魔神仔牽走？山林迷失10小時坐草叢…「開口第一句話」靈異爆雞皮

大雨彈擴灌北部！一張圖看周末「降雨熱區」移到市區　全台轉雨還要下一周

4城市「反送中」集會…中國留學生舉五星旗包圍　唱義勇軍進行曲

美對台軍售「違反一中原則」　中國外交部：後果由美方承擔

基本工資上漲「企業吃不消？」　486先生410字狂嗆：競爭力爛到爆，倒閉吧

台中20歲女大生遭輾斃！貨車轉「死亡彎道」奪命…目擊者還原嚇傻

男友面前被騎...噴「滿手嘉明」　她崩潰：快給我衛生紙！

生活熱門新聞

豪大雨深夜再擴！下周恐有颱風生..

即／大雨警報擴大10縣市！還要..

超商跑腿買沙拉　她扛回家媽傻眼

男友生日禮物送打一針　她超感動

好友開早餐店　2個月換新車

狗狗肉反萌差！妹討拍照　網笑炸

先知？大量馬陸又在地震前竄出！

老公請喝波霸奶綠　真相曝光傻眼..

老闆賣蔥「一百二十」嚇跑客人　..

大型安全帽店滿街開　都誰在逛？

「岡山→台南」鬼打牆4小時　到..

售票員聽不清！她大聲重覆目的地..

女搭公車「懸空拖行400M」摔..

他每天在公司大號！網友曝：大便..

更多熱門

相關新聞

即／大雨警報擴大10縣市！還要下4天

中央氣象局17日凌晨0時10分擴大發布大雨特報，受西南風影響，17日易有短時強降雨，苗栗以南及南投地區，包括苗栗、中彰投、雲嘉南、高屏10縣市有局部大雨發生機率。根據觀測，近1小時內，台中霧峰區峰谷國小測站已有41.5毫米時雨量，南投服務區也有36毫米，台中大坑35毫米，達標大雨警戒。

豪大雨深夜再擴！下周恐有颱風生成

雨彈炸中南部再5天　今明降雨最猛

山區豪大雨　台24線霧台坍方

雨彈來襲！中南部9縣市防豪大雨

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼

熱門新聞

內衣店店員給麵包！6歲童吃完窒息倒地

賓士借朋友把妹2天！儀錶板驚見「5燈獎」

14月女嬰「躺爸爸旁3天等喝奶」鄰居聞屍臭破門

放棄音樂幫養家…丁小芹胞弟暴斃在酒瓶跟藥品堆中

「長這麼胖還要吃冰」男被女友當街狂刺亡

豪大雨深夜再擴！下周恐有颱風生成

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

他拿錯身分證瞬間尷尬　網友一看反求買

即／大雨警報擴大10縣市！還要下4天

交往多年…該分手or結婚？她3點說進心坎

Ubereats正妹吐辛酸：真的不是輕鬆工作　照片有亮點

女屍詭失蹤！他詭揭「冥婚」暗黑產業鏈

鄧倫私人帳號被挖出　前女友長這樣！

超商跑腿買沙拉　她扛回家媽傻眼

男友生日禮物送打一針　她超感動

更多

最夯影音

更多

純手工製作！為7隻奶狗蓋家園　神人徒手打造「超狂泳池汪豪宅」

林俊傑捕獲「野生林距離」偷錄影　想嚇她還練習：可以跟妳拍照嗎XDD

牽3歲女兒倒垃圾「小手掙脫暴衝」 　遭對向車撞倒地...母：來不及抓她

痛風美食！爽嗑5KG波士頓戰龍蝦　大份量海鮮盤...鮑魚、生蠔超過癮

獨家／鬼鬼拍《啦咪啦咪》精神超嗨　和記者玩射擊遊戲..意外吻上了？！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面