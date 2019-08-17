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邁向全媒體時代　新北有線業者在世新共進向前

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▲▼ 。（圖／世新大學提供）

▲新北市有線電視業者專注學習，共同參與實作課程、彼此交流。（圖／世新大學提供）

記者崔至雲／台北報導

2019新北市有線電視從業人員全媒體工作坊16日舉行，由新北市政府新聞局指導、世新大學與新北市公用頻道活化委員會共同主辦，規劃全媒體科技應用課程，藉由世新大學全新落成全媒體大樓內的高端設備，並串聯新北市共13家有線電視業者共同學習，期待促進有線電視業者持續精進、善用全媒體工具，製作精良節目回饋觀眾。

近年來，全媒體趨勢擴及全球，如何應用創作、進而培育人才成為媒體從業人員的首要任務。這次全媒體工作坊以此為宗旨，由世新大學與新北市公用頻道活化委員會共同主辦，透過世新大學的全媒體高端設備及專業指導，促進有線電視業者共同學習並彼此交流。新北市新聞局局長蔣志薇特別出席工作坊，以自身經驗勉勵新北市有線電視業者，從傳統媒體發展到現今的「全媒體時代」更需要與世界接軌，持續精進自我，學習新傳播設備使用，與時俱進製作優良節目給予觀眾更佳收視體驗。並提醒務必結合不同傳播管道宣揚在地文化，成為當地社區情感連結的橋樑，發揮有線電視的核心在地精神。

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▲▼ 。（圖／世新大學提供）

▲新北市有線電視公用頻道委員會召集人、世新大學副校長陳清河傳達委員會宗旨，期許系統業者提升自我識能，回饋使用觀眾。（圖／世新大學提供）

除此之外，蔣志薇更肯定新北市公用頻道活化運用委員會用心籌畫課程、召集業者共同提升自我進行交流，也感謝世新大學提供優良學習場域及實務操作課程，成為學產共進的良好典範。而在本次工作坊主要學習的新落成全媒體大樓中，各樓層主題清晰且設備精良，領先全國各大學，期許未來能持續培育出全方位的數位傳播人才。

工作坊中，由委員會召集人、世新大學副校長陳清河進行專題演講，帶領業者了解「全媒體」的概念，為業者建立基礎認識，更有效率進行學習。同時也讓業者了解媒體發展現況及未來趨勢，引導業者規劃全媒體製播計畫以及人才培育要點，進而達到整體提升。

▲▼ 。（圖／世新大學提供）

▲新北市新聞局長蔣志薇以個人經驗勉勵新北市有線電視業者，學習新興科技、持續精進。（圖／世新大學提供）

世新大學全媒體中心主任馬斌為業者進行專業導覽，分樓層及主題說明各類設備使用技巧，及實際應用方式，期許能激發業者創意，結合新興傳播科技，活用於作品之中。

工作坊由世新大學與新北市公用頻道活化運用委員會共同主辦召集，希望透由新興設備的學習及同業交流，促進業者自我提升，並發揚有線電視的核心價值，回饋給收視用戶，凝聚在地社區意識。在全媒體大樓中包含直播串流、虛擬實境製作等，皆為現今傳媒趨勢，期許新北市有線電視業者能活用於影像製作中，拉升觀眾收視經驗。

新北市公用頻道活化運用委員會在新北市新聞局指導下，於今年正式成立，不僅促進新北市有線電視業者同業學習、彼此交流，未來也將推行更多精進課程，使有線電視向上發展，最終回饋給民眾，結合13場「城市光影分區活動」的辦理，成為促進地方社區發展的力量。

▲▼ 。（圖／世新大學提供）

▲新北市有線電視從業人員全媒體工作坊由新北市政府新聞局指導、新北市公用頻道活化委員會主辦，13家系統業者共襄盛舉，共同交流、學習。（圖／世新大學提供）

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關鍵字：有線電視,工作坊,世新大學,全媒體科技應用課程

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