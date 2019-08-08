CNN主播親授祕技　世新學生放眼參與國際媒體機會

▲CNN主播金卡德與世新師生合影。（圖／世新大學提供）

生活中心／綜合報導

面對冷冰的鏡頭，如何有溫度地播報？CNN國際新聞主播金卡德（Lynda Kinkade）給受訓世新學生的建議是「就把鏡頭當作自己媽媽」。在小班互動教學中，學生密集提問並把握機會與CNN主播模擬演練。而回應同學們的積極詢問，CNN決定在原定課表外加開課程，說明申請CNN校園招募與實習申請建議。

世新大學成為CNN在台第一所夥伴大學後，日前由傳播學院院長温偉群與專任老師曾絲宜，帶領15名學生赴CNN總部接受密集訓練。課程內容涵蓋CNN標準作業、新聞倫理、社群媒體與主持播報等十餘項重點議題。CNN對來自台灣的首所夥伴大學相當重視，特別邀集高階主管與主播輪番上陣，與受訓學生進行深度互動。

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▲世新學生與CNN主播模擬演練。（圖／世新大學提供）

許多世新學生有志成為電視主播，對於CNN高人氣主播的課程充滿期待。授課主播金卡德詳細說明了CNN主播作業流程，也分享她從澳洲媒體轉戰美國，坐上CNN主播台的奮鬥過程。剛主持美國民主黨初選辯論的金卡德，也以親身個案具體呈現CNN團隊如何處理突發狀況，成為此次特訓課程的一大亮點。

▲CNN主播與受訓學生親切互動。（圖／世新大學提供）