NCC修法解決授權爭議！《有線廣播電視法》增行政仲裁機制



▲國家通訊傳播委員會NCC（圖／ETtoday資料照片）



記者陳世昌／台北報導



有線電視系統與頻道代理商之間的授權費爭議不斷，影響所及不只觀眾權益可能受影響，主管機關NCC也因調處案不斷且效率不彰而疲於奔命，主秘蕭祈宏表示，NCC已確認會在立法院下會期提廣電三法的修正版正中，在《有線廣播電視法》 第 55 條增列授權費仲裁規定，希望能更有效率解決爭議。



蕭祈宏表示，NCC為配合國安考量，將提出廣電三法修法的內容，同時也會在《有廣法》提出一個「行政仲裁」機制，原本這次修法也預計將「頻道代理商」入法，納為NCC規管範圍，但因避免修法幅度太大而暫緩，「頻道代理商」的部份改列為未來的修法範圍。



根據NCC規劃，所謂「行政仲裁」機制，類似目前公共工程委員會在使用的機制，由爭議雙方各推一位人選，再合推一位都可以接受的主任仲裁員。



▲有線電視（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



在做法上，NCC會針對仲裁組織一個名冊，比如說有30個人，雙方推選的人員都是名冊上有的其中一人做為代表，跟主任仲裁員一起，三人在一定時間內提出方案。概念上就是「自己推派人選，自己講好」，雙方各提對自己有利的方案，然後三個人去討論，決定這兩個方案其中一個方案。



平台事業管理處代處長蔡國棟表示，這個仲裁還是要先經由雙方同意才會進行，是合意之下才會去組成，不是NCC要求仲裁，就一定能仲裁，要願意加入這個仲裁機制，然後才會成立這個仲裁委員會，才會提出方案，如果有一方說不要，就不能成立。如果不願意走仲裁，還是可以自己談，或是決定停止授權(例如eleven sports案)，結束合作。