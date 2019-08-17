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連續6季經濟放緩！　港財政司長陳茂波：香港已掛起「三號風球」

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▲港財政司長陳茂波。（圖／翻攝香港特別行政區政府）

▲香港財政司司長陳茂波近日公佈7大振興經濟措施。（圖／翻攝香港特別行政區政府）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港《逃犯條例》爭議從6月至今尚未平息，讓經濟大受打擊。為了舒緩見狀，港府15日公佈「派糖」措施，推出總額191億元港幣（台幣約860億元，下同）的一系列支援，協助振興中小企、紓解民困。財政司司長陳茂波近日指出，香港經濟面已掛起「三號風球」，必須做好萬全準備。

綜合港媒報導，陳茂波近日出席電台節目時表示，香港經濟正面對很大的挑戰，已連續6季增長動力放緩，若7至9月情況持續，加上外圍經濟「刮起大風」，第三季經濟很可能就會出現負增長，或是在技術上進入經濟衰退階段，因此政府推出一系列措施，希望能振興中小企業、紓解民困。

陳茂波強調，這一系列措施與修例風波無關，不是因為年輕人抗爭才有「派糖」，希望社會能盡快停止暴力。此外，他指出，香港經濟已掛起「三號風球」，需要做好準備，不過部分措施是採取「先訂立、後審議」的方式推行，需要先行撥款通過，希望立法會10月能夠在復會之後恢復正常運作。

▲▼反送中「大學生集會」千人聚集中環遮打花園！　促美英通過港人權法案。（圖／記者黃彥傑攝）

▲香港反條例爭議延燒，「大學生集會」促美英通過港人權法案。（圖／記者黃彥傑攝）

據悉，此次的191億元「派糖」措施未受惠大學生，許多學者質疑，無助紓緩當前社會形勢。陳茂波則回應，未有為大學生提供津貼是考慮到他們可透過免入息審查貸款計劃、獎學金和助學金等得到資助，加上部分大學生也會從事兼職工作。

陳茂波表示，過去2個月的社會事件讓整個社會很繃緊，不管是哪個行業都受到很大的影響，政治問題政府需要努力尋求方法解決；此外，港府也派發4000港元（台幣約1.5萬元）的「關愛共享計劃」，至今已經向約190萬名合資格市民發放，希望9月底前能夠發放所有款項。

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關鍵字：港財政司長,陳茂波,經濟,三號風球

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