性侵幼女3年！鬼父「生殖器整成畸形」脫罪　造偽證慘被重判28年

▲ 男子持續性侵女兒超過3年。（圖／翻攝pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新加坡發生一起離譜的案件，一名男子因長期性侵自己年幼的女兒被判處23年6個月徒刑及24次鞭刑，竟為脫罪將陰莖整成畸形後提出上訴，宣稱因性器官畸形，不可能對女兒下手，8日因串通證人偽造證據被加判4年6個月徒刑。

《海峽時報》報導，上訴法院首席法官Sundaresh Menon與上訴法官Andrew Phang及Tay Yong Kwang於8日指出，男子的行為是濫用司法程序的活生生案例，有必要大幅加重刑期，「濫用司法的人必須為其行為承擔應有的後果」。

現年45歲的男子2011年起多次性侵年僅11歲的女兒，惡行一直持續到2014年，2017年被判有罪。2016年11月審判開始前1個月拍下的照片顯示，男子的生殖器畸形。他因此提出上訴，宣稱接受陰莖增大手術後生殖器變形，根本不可能做出侵入性行為。

然而，問題在於男子的陰莖在犯案當時是否已經變形。受害女童及其母親在審判期間都曾畫下男子的生殖器，與照片中變形的性器明顯有出入。

男子2018年4月提出上訴時宣稱，有2名友人可以為他作證，證實他犯案當時陰莖的狀況。他的朋友伊德里斯（Muhammad Ridzwan Idris）向法官表示，他2013年8月3日和男子一起上廁所時曾看到他的陰莖，畫出來的性器與照片非常相似。

上訴法院8日駁回這項證據，因為男子與伊德里斯針對2人偶遇時的狀況說法不一。最為可疑的是，男子剛好在2場不同的聽證會提交證據的死限前幾天巧遇這2名「看過他陰莖的證人」；且若伊德里斯只是在廁所裡瞥了一眼，根本不可能看到男子陰莖的正面。