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羅冠聰挺港罷課還「赴美進修」秒被打臉　網友傻眼：自己倒跑路

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▲羅冠聰前往美國耶魯大學進修。（圖／翻攝自Facebook／羅冠聰 Nathan Law）

▲香港眾志的創黨主席羅冠聰隻身前往美國耶魯大學進修。（圖／翻攝自Facebook／羅冠聰 Nathan Law）

實習記者曾筠淇／綜合報導

香港反送中行動持續延燒，本(8)月18日有民眾號召300萬人上街遊行！「眾志」是香港民主派的政黨，其中的創始人羅冠聰卻在這個時候隻身前往美國，他在14日時在臉書上發文報平安，表示自己要在耶魯大學進修，並在文末呼籲香港市民參與818大遊行，讓許多網友認為赴美只是他「落跑」的理由。

羅冠聰是香港前立法會議員，同時也是香港眾志創黨主席，他在去（2018）年畢業於嶺南大學，並在今年錄取成為美國耶魯大學的研究生。本月14日晚上，羅冠聰在臉書上發文，表示自己已抵達美國，未來將在當地進修。

羅冠聰也在貼文上表示，「我們在民主路上相遇，也定必能在脫下口罩面罩後相擁」，只是因為香港和美國有12小時的時差，讓他無法緊貼時事，但即便人已離開香港，心仍牽掛著香港的狀況，他更在文末呼籲香港市民參加8月18日的民陣大遊行。然而，此舉卻讓不少網友質疑，「為什麼要這個時候走」、「你的所屬團體不是號召罷課？你怎麼自己跑去上學？」

對此，羅冠聰在稍早於臉書回應，他認為這些酸言酸語多是網友「灌水式」抹黑，他前往美國留學一事是在去年末就決定的，同時還參與了多次國際考試，好不容易才考取到這個為期一年的碩士學位進修，他更堅定的寫道，「在明年立法會選舉前，你們鐵定可以看到我回港的身影。」

▲羅冠聰前往美國耶魯大學進修。（圖／翻攝自Facebook／羅冠聰 Nathan Law）

▲羅冠聰在臉書貼上香港網友傳給他的截圖，為自己赴美進修一事澄清。（圖／翻攝自Facebook／羅冠聰 Nathan Law）

羅冠聰也提到，「嘗試將我孤立並不斷瘋狂攻擊，對試圖阻止、化解這場運動也沒有任何幫助。」他同時也認為反送中的行動並沒有所謂「幕後黑手」，這是因為所有香港市民都感受到了政府的施政失敗，一同為了堅守自由，進而發起的全面反抗運動。

對於羅冠聰的澄清，許多網友依舊感到不能認同，「耶魯大學8月底開學，為何不能參加完818再走」、「和手足共進退你都做不到，你別在這說甚麼民主是個好東西了」、「鼓吹別人罷課，卻在抗爭的節骨眼自己跑去美國讀書」、「818那麼重要，讓別人參加，自己倒跑路了」、「不是要癱瘓機場嗎？你怎麼飛了」、「革命尚未成功，你就離港避風」。

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關鍵字：香港,反送中,民陣,818遊行,羅冠聰,耶魯大學,赴美,眾志

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