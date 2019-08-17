心疼太太不舒服！新店翁出門「幫妻掛號」…遭酒駕撞飛5m肢體扭曲亡

記者莊智勝／新北報導

又是酒駕悲劇！新北市一名33歲的郭姓男子，15日下班後在店內與好友喝酒暢聊，直到16日清晨5時許才散會離去，當時郭男已經喝得醉醺醺，但仍逞強、執意駕車返回烏來住處，孰料行經新店中正路時，猛力撞上出門到診所替妻子掛號的廖姓老翁（82歲），當場將其撞飛5公尺遠，導致廖翁頭部撞創，倒臥血泊中慘死。

據了解，家住烏來的郭男平時在北市上班，15日晚間下班後，在店裡與同事、好友喝酒作樂，直到翌日清晨5時眾人才紛紛散場返家；而郭男明知自己徹夜飲酒、全身酒氣濃厚，仍是硬撐要開車返家，釀成悲劇。

▲郭男酒後駕駛黑色轎車返家，途中撞上出門替妻子掛號的廖姓老翁。（圖／記者陳雕文翻攝）

16日清晨5時許，郭男駕駛黑色轎車行經新店中正路巷口時，撞上了正要過馬路的廖姓老翁，強大的撞擊力道讓廖翁整個人當場騰空飛起、彈飛了5公尺遠，落在對向車道。郭男自知鑄下大錯，急忙下車查看，但當時廖翁頭部重創、地面上濺出層層血花，肢體也已扭曲變形；經送醫搶救後，廖翁仍因傷勢過重而宣告不治身亡。

家屬透露，16日清晨因廖妻身體不適，愛妻心切的廖翁才會特地早起出門，準備到診所幫妻子掛號看診，豈料途中竟會遭到酒駕的郭男撞上，當場殞命。肇事的郭男事後經檢測，酒測值高達0.76，雖然感到萬分懊悔，但訊後仍遭警方依公共危險罪、過失致死罪嫌送辦。

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