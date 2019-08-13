沒交機組人員資料禁入陸領空轉降日本？國泰：讓載客航班先回港

▲國泰航空出面澄清。（圖／達志影像／美聯社）



記者邱茀濱／綜合報導

大陸民航局日前向國泰航空發出重大航空安全風險警示，當中包括必須提供所有飛往大陸航班的機組人員資料。然而，網友近日瘋傳，原定於11日由紐約飛往香港的CX899航班卻轉降至大阪，是未提交機組人員名單，才沒獲准進入大陸領空。不過，國泰航空13日出面澄清，該航班為不載客航班，轉飛大阪是鑑於12日香港機場的非法集會，而為了減輕負擔，才讓其他載客航班先行回港。

據《香港01》報導，這架CX899航班原定於12日凌晨5時30分抵達香港，但最後卻轉降大阪關西機場，因此被網友推測，此航班未提供相關機組人員名單，民航局無法確定機組人員是否安全，並稱延遲20小時還未取得入境許可，才轉降至其他機場。

▲網友討論國泰轉降大阪原因。（圖／翻攝民航社區截圖）



不過，國泰航空13日發聲明稱，鑑於12日的香港國際機場非法集會，加上航空交通流量管制，有很多長途航班正在飛行途中，需要排隊才可降落。然而為了緩解航空交通堵塞情況，國泰安排CX899由紐約飛往香港的不載客航班，備降至日本大阪關西機場，減少旅客的不便，並讓其他載客航班先行回港。

國泰還指出，集會不僅嚴重影響機場和航空業正常運作、使旅客行程受阻，也對香港國際航空樞紐的地位有影響，反對任何影響航空運輸正常運作和旅客行程安全的行為，會盡一切努力配合香港民航處及機場管理局整體安排，將航班不正常對旅客造成的影響降至最低。

針對國泰航空近期多起事件，大陸民航局9日表示，國泰航空先後發生飛行人員參與暴力衝擊被控暴動罪卻未被停止飛行活動，以及惡意洩露航班旅客資訊等事件，存在嚴重威脅航空安全的隱患，增加香港至中國大陸輸入性航空安全的風險。

大陸民航局對國泰航空提出3點要求，包括自10日零時起，對所有參與過非法遊行示威者，停止其執飛往大陸航班或相關一切職務活動；自11日零時起向當局送交所有飛往大陸或飛越大陸領空人員身份資訊；以及15日零時前，向當局報送公司加強內部控管和提升飛行安全的相關措施方案。

▲國泰航空。（示意圖／翻攝自國泰航空instagram）