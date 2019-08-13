香港機場再癱瘓！即起停止旅客報到　13日最新「航班異動」懶人包

▲示威者下午又湧入香港機場，人數持續增加，香港機場傍晚再度宣布停止航班登記服務。（圖／路透）

記者賴文萱／台北報導

香港民眾13日再度前往機場發起集會靜坐，由於客運大樓運作嚴重受阻，香港機管局傍晚5點15分再度宣布，所有航班登記服務已經暫停，請旅客盡快離開客運大樓，受影響旅客請與航空公司聯絡有關航班安排。

各航空公司航班異動更新時間：2019/08/13 19:51

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國泰航空



中華航空

香港機場目前航班起降正常，惟出境安檢及證照查驗暫停作業，華航今（13）日香港出發至台北/高雄航班僅可收受轉機過境旅客。

影響航班：

CI920 香港-台北

CI936 香港-高雄

CI924 香港-台北

CI928 香港-台北

長榮航空

長榮航空今(13)日16:30以後往返桃園—香港航班仍將維持正常起降，最新長榮航空航班訊息，敬請旅客至本公司官網 www.evaair.com 或EVA Mobile APP查詢。

▲示威者湧入香港機場，人數持續增加。（圖／路透）

綜合港媒報導，香港機管局指出，4點半暫停登機服務後，能進入禁區的旅客，可以正常登機，但若在禁區外的旅客就無法登機。至於離港和抵港航班繼續運作，即航班會繼續起飛，航空公司將就未能完成航班登機程序的旅客作出安排。

報導稱，下午3時，機場南面出境大廳有超千人坐在大堂，南面和北面出境大堂安檢閘口已關閉。現場有部份商店已經關門，包括鐘錶店及相機店等。據了解，機場仍維持有限度運作。