▲ 新北路邊停車APP自助計費8/1上路，前30分鐘只收1元。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市路邊停車APP自助計費8月1日正式上路，新北市長侯友宜31日演出行動劇介紹APP自助計費的便利，並當場加碼宣布使用APP自助計費，前30分鐘只要1元，讓市民停車「省很大」。

新北市自2018年12月起在中和、永和地區試辦路邊停車APP自助計費，深獲好評，為讓更多市民朋友能享受到停車自助計費的方便性，市府決定自2019年8月1日起全面實施，民眾只要用手機下載「停車大聲公APP」或「易停網APP」，就可以快速尋找附近車位，計費、繳費、自動扣款一次完成，停車快速又方便。

侯友宜表示，新北市車輛眾多，停車格數量有限，每一個停車格在使用上必須達到公平分享，讓民眾停車更便利；透過路邊停車APP自助計費，民眾可以尋找車位、自己計費、自己繳費，提高停車格周轉率，不會浪費車格，且不用再擔心忘記繳費，無紙化也更環保。

侯友宜也宣布利多，自2019年8月1日起至12月31日止，使用路邊停車APP自助計費，前30分鐘只收1元，合作廠商宏碁智通公司及易停網兩家廠商更加碼做公益，年底前將把行動支付自助計費的手續費全數捐給「新北市好日子愛心大平台」，不只愛地球、省荷包，更要做公益。

交通局表示，路邊停車APP自助收費是以「分」計費，手機下載「停車大聲公APP」或「易停網APP」，須綁訂車號及信用卡等付款資料，完成註冊後即可啟用，至2019年底前，前30分鐘只要1元，30分鐘後每分鐘0.5元，計費時間以APP顯示時間為主，請駕駛朋友務必於離開時結束計費，如忘記停止，APP也會推播訊息提醒。

交通局也提醒，目前機車、大型車（含客、貨車）及享有身心障礙者停車優惠和電動車停車優惠車輛暫不提供APP自助計費，請民眾多加留意。