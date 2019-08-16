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試槍片囂張傳上網…偽裝馬達走私軍火！「M總」判10年刑滿將驅逐出境

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▲▼保三總隊第一大隊查獲林姓軍火商，涉嫌透過網路，從菲律賓走私槍枝，將台灣當轉運站，再轉賣香港及中國。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲「M總」林姓男子將台灣當轉運站走私軍火遭判刑，刑滿將驅逐出境。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

擁有美籍與香港永久居留權的網路軍火商「M總」林嘉強透過網路拍攝試槍影片販售軍火，並找來黃浚嘉與不知情員工幫忙轉寄、收貨，走私槍枝牟利。台中高分院審結，依共同犯非法販賣手槍等罪判林、黃各10年及3年10月徒刑，林服刑期滿後應驅逐出境，全案仍可上訴。

判決書指出，有美國綠卡及香港永久居留證的男子林嘉強（LAM RICHARD KA KEUNG），2011年台灣工作，接著就讀大學研究所肄業。林嘉強找人偽造中華民國的身分證及健保卡，並以「M總」自居，跟香港、菲律賓友人大搞軍火走私，販售制式槍枝。

林男透過網路，在知名影音網站YOUTUBE拍攝多段試槍影片，吸引買家洽詢，再藉由網路及手機聊天軟體，在菲律賓、香港、中國大陸及台灣間，從事跨國走私販賣槍械。林將台灣當成轉運站，透過不知情的報關行，假裝進口中古馬達，其實內藏拆解好的槍枝零件，並聘僱黃浚嘉當員工，協助快遞高雄轉運至中國大陸，另也雇請不知情的陳姓女員工，協助取貨。

▲▼保三總隊第一大隊查獲林姓軍火商，涉嫌透過網路，從菲律賓走私槍枝，將台灣當轉運站，再轉賣香港及中國。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲林男在網路放上試槍影片，吸引買家。（圖／記者李忠憲翻攝）

財政部關務署台中關2018年3月底查驗菲律賓進口雜貨櫃中，發現其中2具中古抽水馬達竟暗藏拆解好的制式貝瑞塔等3把手槍及槍管、滑套、滅音槍管等槍枝零組件。保三總隊第一大隊立刻組成專案小組，並報請台中地檢署指揮偵辦。經追蹤包裹收件人，循線逮捕在台北的陳女，陳女當場嚇哭並說，她是個單純上班族，完全不知裏頭有槍。警方也循線逮捕林嘉強、黃浚嘉及收貨的劉姓男子等人，依法送辦。

▲▼保三總隊第一大隊查獲林姓軍火商，涉嫌透過網路，從菲律賓走私槍枝，將台灣當轉運站，再轉賣香港及中國。（圖／記者李忠憲攝）

▲林男申報進口中古馬達，其實內藏槍枝零組件。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼保三總隊第一大隊查獲林姓軍火商，涉嫌透過網路，從菲律賓走私槍枝，將台灣當轉運站，再轉賣香港及中國。（圖／記者李忠憲攝）

一審依共同犯非法販賣手槍罪，判林嘉強、黃浚嘉分別7年10月及3年10月徒刑，併科罰金50萬、10萬；林另犯偽造特種文書罪判3月，偽造公印文罪判4月，合併6月，可易科罰金。劉男與陳女無罪，林、黃2人不服上訴。

台中高分院審酌，被告林嘉強擁有美國籍並領有香港永久性居民身分證，於100年間至我國工作、在我國無刑事犯罪前科，素行尚佳。但林男正值年輕力壯卻不知謹慎行事，竟偽造我國健保卡、身分證影本等。林男與黃男明知手槍為我國嚴格管制物品，為販賣手槍，未經許可，與在菲律賓、大陸地區共犯運輸屬管制物品之手槍至我國境內，對民眾生命、身體、財產有重大危害之虞，圖個人私利卻置社會治安不顧，應與嚴懲。

法官認為，2人偵查中均坦認犯行，林也清楚交代他負責在台灣收貨及轉寄買家的犯罪參與情節、獲利情形；黃男自述高中肄業，在菜市場送貨，月入22000元，有1個女兒剛出生，今年會結婚，經濟狀況不佳。認為原判決適當，駁回上訴。

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關鍵字：軍火,槍枝,走私,M總,台中高分院

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