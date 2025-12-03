狂喝20包毒咖啡！瘋男跳進游泳池對2童扣板機　還狂拉滑套恐嚇

記者許權毅／台中報導

台中一名陳男今年國慶日一口氣狂喝20包毒咖啡後，持槍闖進西區一家游泳學校，並跳下泳池對教練、2孩童扣板機，好險未擊發。陳男不罷休，又不斷拉動手槍滑套瞄準教練跟小孩，又把一對母女轎車車窗打爛。檢方近日偵結，依殺人未遂將陳起訴。

▲台中一名陳男一口氣喝下20包毒咖啡，竟持槍跳下泳池對孩童扣板機。（圖／記者許權毅翻攝）



檢警查，陳男（29歲）10月10日傍晚，跑到西屯區光明路一間游泳學校，先是拿著已填裝子彈的手槍、子彈闖進辦公區域，一名黃姓主管急忙走避，陳男又跑到泳池內，跳下水後，朝一名葉姓教練，一對年僅7歲左右小兄妹扣下板機，所幸陳男槍枝不明原因並未擊發，沒有釀成憾事，但陳男不罷休，又不斷拉動手槍滑套，往葉姓教練跟女童方向走去，不斷揮舞手槍、拉動滑套，跟在教練與女童後面，涉嫌恐嚇。

陳男離開泳池後，跑到泳池停車場，用手槍朝一名蔡女之轎車前擋風玻璃敲擊，導致車上的母女受到嚴重驚嚇。

▲▼陳男槍枝已經填入子彈，僅是槍枝不明原因未擊發，否則後果不堪設想。（圖／記者許權毅翻攝）



警方獲報到場後，馬上將人逮捕，在陳男身上扣得毒品咖啡包43包（西洋鬼頭圖案，毛重183.5公克）、毒品咖啡包15包（賽車圖案，毛重60.8公克）、毒品咖啡包殘渣袋4包（西洋鬼頭圖案）、改造手槍1支（含彈匣1個）及子彈26發。

又於陳男住家扣得毒品咖啡包4包（賽車圖案，總毛重17.0公克）、毒品咖啡包殘渣袋7個（西洋鬼頭圖案）、愷他命1包（毛重2.0公克）、iPhone16手機1支、子彈17顆及空彈殼1顆。

陳男說，自己事發當下已經喝了20包毒咖啡包，沒有什麼意識，也沒辦法控制身體，有把槍枝壓入水中，但否認有殺人與恐嚇犯意。

檢方認為，陳男涉犯對未滿7歲之人殺人未遂、槍砲、毒品（另案偵辦）等罪，近日偵結將他提起公訴。

▲陳男近日被依殺人未遂等罪起訴。（圖／記者許權毅翻攝）