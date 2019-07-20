砂石車駕駛撞隧道慘死　公司拒付家屬職災補償金…法官狠打臉

▲駕駛砂石車的林男自撞隧道牆壁致死。（示意圖與本案無關／資料照／記者吳奕靖翻攝）

記者黃苑瑜／台北報導

台北市駕駛砂石車的林姓男子行經國3隧道，不慎自撞隧道牆壁慘死，家屬請領職業災害死亡補償金，然而林男任職的交通公司卻主張他被驗出體內有酒精，有過失責任。不過高院卻認為，職災死亡補償金並非損害賠償，無過失相抵規定，另經警方研判，肇事原因可能為車輪脫落，法官因此判交通公司敗訴，須賠償家屬181萬多元。可上訴。

判決指出，駕駛砂石車的林男，於2016年8月3日上午要從樹林前往汐止，行經國道3號北上28.4公里處時，自撞隧道牆壁致死。家屬向公司提出職災死亡補償金，要求支付林男5個月平均工資的喪葬費，以及40個月平均工資的死亡補償，共計181萬多元。

然而，交通公司卻指稱，林男被驗出體內有酒精成分，因此有過失責任，另加他請託辦理勞工保險轉出作業，導致公司喪失勞工保險條例死亡保險的請領請求權，所以主張抵銷、無須負擔死亡給付責任。案經高院審理，林男受僱為砂石車駕駛，自撞隧道牆壁原因不明致死，確屬職業災害，家屬有權依勞動基準法請領死亡補償。

高院進一步指出，事故肇事原因經警方初步研判為「車輛脫落或輪胎爆裂」；另經逢甲大學車輛行車事故鑑定中心鑑定，研判是「車輛左前輪定位不佳，以致超載或長期使用而造成爆胎的可能性較大」，並未指出駕駛酒駕。高院也指出，雇主本來就有義務幫勞工投保，林男勞工保險的轉出，不可歸責於他，因此家屬請求本件職災補償金並無違反誠信原則，判交通公司全敗訴。可上訴。

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