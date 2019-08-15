東港這間老旅社點暗紅「普渡公燈」40年　只為好兄弟指引回家的路

▲代雀大旅社鬼月期間在門口點「普度公燈」。（圖／代雀大旅社提供）

記者吳宛霖／綜合報導

農曆7月半家家戶戶都會擺出供桌、供品祭祀。按民間習俗，普渡前得先送出「邀請函」招引好兄弟前來，漁村地區則會在家門口點上暗紅色的「普渡公燈」。位在屏東縣東港鎮的代雀大旅社40多年來依舊堅持點燈，負責人潘力輝表示，「以前晚上路邊不明亮，才用這種體貼的方式來為好兄弟照亮街道，除了方便照明外，還能替他們指引回家的路。」

代雀大旅社農曆7月期間會在門口點上一炷香，擺放一盞普渡公燈，左右對聯寫著「一心誠敬，喜點路燈」，橫批是「慶讚中元」，在夜晚的街道上閃著暗紅光芒，鬼月中營造特別的氛圍。潘力輝表示，「這項傳統習俗從小時候就有了，以前農業社會的時候，路邊街燈不明亮，當時整條路上挨家挨戶都會點燈。整條街上都是紅色的燈光，現在除了一些大廟之外，這個習俗就很少見了。」

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他指出，這項傳統已維持超過40年，古早時期點的是油燈，但因為都撐不了一個晚上，所以後來改成燈泡，現代社會有了路燈後，傳統習俗慢慢式微，但就是「一個心意而已」，未來還是會繼續維持下去。

▲中元普渡擺出供桌、供品祭祀。（圖／記者林悅翻攝）

除了東港的點燈習俗外，有132年歷史的「恆春搶孤」也是普渡中相當知名的儀式，「孤」指的是救濟孤貧的物品，在傳統習俗中，每年農曆7月15日普渡後會將祭拜的用品發給孤貧，但在分發時常發生爭搶推擠，所以之後出現以「豎孤棚」的比賽方法來解決這項問題。

最初的活動本質是為了超渡孤魂，之後漸漸轉變為結合觀光的慶典，透過搶奪祭品嚇退在人間流連忘返的好兄弟。比賽由4根約10米的原木架起一座象徵恆春32根柱子，參賽者必須爬上塗滿牛油的木柱搶奪孤棚上的旗子，充滿高度挑戰性。