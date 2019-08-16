雨彈襲南台灣　6縣市265條土石流警戒！高雄最多





▲全台6縣市發布土石流緊戒。（圖／ET today資料照）

記者崔至雲／台北報導

受到西南風持續增強的影響，中央氣象局表示，在本周六（17日）以前中南部地區易有強降雨，且還有局部大雨或豪雨發生的機率，山區更有較持續性的降雨。農委會水土保持局也在今（16日）上午11點發布土石流紅色警戒136條、黃色警戒131條。

水土保持局指出，土石流紅色警戒136條分布於4縣11鄉44村；黃色警戒131條，分布於6縣18鄉53村。水土保持局進一步說明，136條土石流紅色警戒，分布於台南市南化區關山里，高雄市那瑪夏區達卡努瓦里、瑪雅里等鄉村，雲林縣古坑鄉樟湖村、草嶺村，嘉義縣梅山鄉龍眼村、茄苳村等，地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當之安置。

請繼續往下閱讀...

▲水土保持局呼籲地方政府應勸告或強制針對警戒地區進行撤離。（圖／記者洪正達翻攝）

發布131條土石流黃色警戒，分布於6縣18鄉53村，包括，南投縣仁愛鄉新生村等村，台南市東山區高原里、南勢里等地，屏東縣霧台鄉霧台村等村，高雄市甲仙區和安里、大田里、東安里、西安里等地，雲林縣古坑鄉華山村、桂林村，嘉義縣梅山鄉圳南村等，地方政府應進行疏散避難勸告。

▲土石流警戒。（圖／水土保持局提供）