日籍男客受困土石泥流　玉井警火速救援獲肯定

▲台南市玉井分局楠西分駐所副所長黃丁柱、警員楊尚虔等2員，協助人車受困土石流的日籍男遊客脫困，日男十分感謝警方協助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市玉井分局楠西分駐所副所長黃丁柱、警員楊尚虔等2員，8月15日上午巡邏時，於10時45分接獲通報，在南175線楠西區往六甲區路上，有土石崩落情形，有人受困，黃員2人火速趕往尋找土石崩落地點，發現日籍男遊客騎車受困，即協助推車脫困，日男十分感謝警方協助。

員警指出，當時沿南175線與附近支線巡視，皆未發現有土石崩落情形，黃員即依據經驗判斷，土石崩落地點可能位於楠西區與六甲區交界處附近，即轉往南175線六甲段查看，行至南175線25公里處，始發現有民眾指稱之土石崩落情形，並發現有一名男子騎乘重機車受困於土石崩落處，神色慌張。經楊員上前詢問，發現該名男子為日籍遊客，其騎乘租用之機車，係自六甲區往楠西區方向行駛，行經該路段時，因土石崩落而受困泥流中。





黃員了解情形後，立即指派楊員管制人、車，並進入土石崩落處協助日籍男遊客將機車推離泥流。日籍男遊客脫涉險困後不斷以日語向黃、楊2等員道謝，雖語言不通，仍能從其表情得知感謝之意，黃員亦利用手機翻譯軟體，請該名日籍男遊客，騎乘機車返回時需注意路況，日籍男遊客亦再次表達感謝警察之協助與關心。

黃、楊等2員協助日籍男遊客脫困後，繼續於現場管制往來人車，等麻豆分局大丘派出所員警及工務局第二大隊人員於中午12時40分抵達現場後，始離開現場返回駐地。

玉井分局長楊青垂表示，警察工作除了治安、交通外，更應視民如親的服務理念，並對同仁能迅速馳援民眾等優良表現表示肯定。