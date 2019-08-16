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車別停那麼久！小港惡霸「重拳揮臉」　設計師挨揍繼續剪髮：我們都沉默

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記者莊智勝／高雄報導

高雄小港一家理髮店15日發生暴力衝突，一名男子因將車臨停在店門口等朋友，遭到髮型設計師勸離，竟夥同好友走進店內理論，還怒飆三字經、並朝著謝姓設計師臉部揮拳。事後店家公布監視器畫面，嚴厲斥責男子暴力行徑，並強調後續已完成驗傷、報案手續，「絕不可能善罷甘休！」

▲▼高雄小港理髮店，設計師遭人毆打。（圖／翻攝業者臉書）

▲男子不滿臨停擋道被勸離，事後夥同友人返回理髮店找設計師理論。（圖／翻攝業者臉書）

業者指出，該名男子時常將車臨停在店門口擋道、等待朋友，每次一停就是20、30分鐘；15日當天，謝姓設計師見到男子又將車停放門口，因此上前好言相勸，希望男子能夠留個通道給顧客。

在男子離開後不久，又夥同友人騎著機車返回理髮店理論，男子怒氣沖沖，設計師還試圖與男子講理，「你不能停這麼久啊！」沒想到話才剛說完，男子怒火瞬間被引爆，冷不防一記重拳就往設計師臉上揮，當場打掉口罩。

▲▼高雄小港理髮店，設計師遭人毆打。（圖／翻攝業者臉書）

▲設計師溫言勸說「你不能停那麼久」，馬上遭男子揮拳毆臉。（圖／翻攝業者臉書）

設計師吃痛後也嚇傻，急忙將眼鏡扶正並往後退；但男子仍不罷休，繼續踏步上前，還二度朝其臉部揮拳。眼見場面逐漸失控，男子友人才緩緩上前攔阻，最後2人忿忿轉身離開現場，讓設計師與理髮顧客全看傻眼。

業者事後公布監視器畫面，嚴厲斥責男子暴力行為，並強調為了捍衛顧客與設計師安全，15日當天已經驗傷、並向警方報案，要男子為自己的脫序行為負責，「該設計師心靈受創，本店絕對不會縱容任何暴力行為，也不可能善罷甘休！」業者還心疼地表示，遭毆打的設計師在男子離去後，仍是秉持著專業、忍痛服務完當時的顧客。

▲▼高雄小港理髮店，設計師遭人毆打。（圖／翻攝業者臉書）

▲設計師遭打後連連後退，男子還試圖二度揮拳。（圖／翻攝業者臉書）

該名遭打的謝姓設計師接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，男子將轎車停在門口，造成客人的機車完全無法出入，後續對方上門理論時，雙方的口氣都不是太好，「他可能認為我在找他麻煩，就直接往我臉上揮拳，造成右側顏面鈍傷，後續擔心可能會有輕微腦震盪，還需要在觀察幾天！」謝姓設計師說，事發當下，店內的客人神色相當淡定，後續在完成理髮服務時，2人也都很有默契地保持沉默，「他應該也是看傻眼了吧！」

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整起事件在臉書上曝光後，網友也痛批「這設計師反應也太紳士了」、「有夠誇張，拜託一定要讓這種人受到懲罰」、「支持告到底」、「好可怕，只是請他們不要擋住門口，就要被揍，怎麼這麼不講理」、「千萬別和解，這種人囂張過頭了」、「使用暴力的人真的沒比較厲害！」

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關鍵字：高雄,小港,理髮店,設計師,臨停

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