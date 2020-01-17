幸運草市集在東區！更生保護會寒冬送愛　暖心伴手助更生家庭過好年

▲「幸運草市集」1/17（五）在台北東區頂好商圈舉辦，長年致力於幫助更生人回歸社會的公部門與民間團體，皆至現場暖心獻愛、共襄盛舉。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

剩不到一週的時間就要過年，台北街頭也開始瀰漫濃濃年味，在這個重視團圓相聚的時刻，一直以來致力於鼓勵更生人重回社會，幫助他們以小額貸款等方式開創事業的財團法人臺灣更生保護會臺北分會，與其他同樣重視更生人議題的臺灣臺北地方檢察署、元大文教基金會、台北市東區商圈發展協會及東森社會福利慈善基金會，於1/17（五）下午2點，在熱鬧的東區頂好商圈規劃暖心的「幸運草市集——愛在東區 歡樂頂好來尋『保』~幸運非您莫『鼠』」活動，藉由民眾在春節前逛年貨市集的習慣，提供一個「不一樣」的市集選擇，邀請大家在購買好吃伴手之餘，也能停下腳步傾聽更生同學努力創業、重返社會的故事。

財團法人臺灣更生保護會臺北分會規劃「幸運草市集」多年，今年首次將市集舉辦在東區頂好商圈，希望攜手活絡商圈的人氣、買氣，更要在這個冷風颼颼的時刻，在與會的攤商、民眾的心中注入陣陣暖流！活動現場除了有更生同學帶來的好吃食物、動人表演，更生保護會臺北分會也舉辦有獎徵答活動，宣導法治、反詐騙等觀念，其中不少獎項還可以直接在現場與更生攤商兌換，讓民眾更有機會與他們開啟了解與對話。

法務部保護司副司長林嚞慧致詞時表示，相當感謝台北地檢署、更生會臺北分會、元大文教基金會與東森社會福利慈善基金會共同舉辦市集活動，讓更生人與其家庭，在寒冬裡也能感到溫暖與關懷。幫更生人重返社會是法務部重要政策，林嚞慧也強調，「穩定的工作更能協助所有更生人回歸正常生活、重建社會網絡。」經過各界努力，已經有不少更生人透過更生會小額貸款申請或長期輔導創業，現場參與的5家攤商就是成功案例。「幸運草市集」除了展現更生人的創業成果、促進他們跟社區互動、強化社會參與，也期待邀請社區朋友關懷支持。

▲法務部保護司副司長林嚞慧強調，社會各界給予的正向肯定與鼓勵，就是協助更生人與其家庭順利重返社會、共創祥和家園的關鍵。

長年關注原住民部落、偏鄉弱勢兒童的東森社會福利慈善基金會，2015年也積極投入關懷更生人，將這群需要社會給予支持的朋友和其家庭，納入基金會的長期關懷對象。關杰玲副執行長不僅來到現場為更生同學打氣，也請來逗趣的小丑團體到現場發送愛心氣球、大安社大豎琴演繹動人的音樂表演，為現場活動增添更多元的互動。臺北地方檢察署邢泰釗頒發感謝狀時，也特別感謝東森社會福利慈善基金會多年以來不遺餘力地宣傳、推廣公益活動，對於更生人順利重返社會的幫助甚大。

▲臺北地方檢察署邢泰釗頒發感謝狀，感謝東森社會福利慈善基金會長年推廣並贊助經費幫助更生人與其家庭。

▲關杰玲副執行長代表東森社會福利慈善基金會，將豐富的年節伴手禮贈予更生家庭，與他們一同共度暖心好年。

參與市集的攤商背後都有一段精彩的創業故事。近年在網路上以「不加一滴水」打響知名度的「艾格諾先生蛋捲」，創辦人邱老闆是以更生會提供的小額貸款辛苦創業，選用CAS認證優質雞蛋、少糖低油、口味眾多的手工蛋捲，甚至研發原味、芝麻、抹茶、海苔和玫瑰等多種口味，讓現場民眾試吃後都讚不絕口，馬上掏錢以實際購買做為支持。「25hrs Coffee CO.」創辦人JKO在做了多年咖啡師學徒後，也在更生會的幫助下小額貸款創業，以自己烘焙的咖啡豆現磨咖啡，吸引民眾聞香而來。在桃園擁有超高人氣的「桃本家滷味」，也帶來多種冷滷味與花生禮盒，創辦人深知更生人重返社會不易，順利創業後也多雇用更生人為員工；現為嘉南羊奶經銷商的更生同學，如今不只投入推廣、發送羊奶的工作，更揪了20幾名更生同學，定期送免費羊奶給弱勢家庭的孩子們，幫他們補充活力與營養，自助助人的故事令人格外動容。

▲冷風颼颼的天氣，絲毫抵擋不了攤商推廣自家商品的熱情與現場民眾的熱絡買氣！

▲「指尖上的創意」攤位邀請現場民眾一起手作DIY，現場也販售多款超應景的年節紅包。

▲「畢業」的更生同學們組成的「夢啟動」與「爵迷情網」樂團，也帶來振奮人心的搖滾歌曲與薩克斯風演奏。

「幸運草市集」從下午2點進行至晚上8點，雖然活動當天台北溫度下探14度，仍聚集許多特別為了活動前來的支持民眾，就連趕路經過的路人們，也不禁停下腳步給予支持回饋，在春節前夕讓人看見台灣最溫暖的風景。