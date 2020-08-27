　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

廚媽搖身變畫師　成美藝廊幫她圓夢

請按讚支持ETtoday新聞雲

廚媽搖身變畫師　成美藝廊幫她圓夢。（圖／成美藝廊）

▲成美藝廊正展出永靖心象畫會會員聯展。

圖、文／成美文化園提供

位於彰化縣永靖鄉的成美文化園附設成美藝廊，正在展出「永靖心象畫會會員聯展」，展出水墨、油畫、攝影等67件作品。主辦單位指出，其中最特別的是水墨畫《博古》，作者正巧是園內的「廚媽」林彩雲，在成美藝廊的協助展出下，廚媽搖身變畫師！

廚媽搖身變畫師　成美藝廊幫她圓夢。（圖／成美藝廊）

▲擔任成美文化園的廚媽林彩雲搖身變畫師，在藝廊協助下順利展出。

成美藝廊的前身是「鄉民藝廊」，由頂新和德文教基金會於1998年8月成立，2018年改隸成美文化園附設成美藝廊。基金會創辦人魏應充過去曾多次提及，成立藝廊除了提供在地鄉親們優質的藝文資源外，更希望成為文化傳承及推廣的平台。

林彩雲回憶，她求學階段時讀美工科系，後來因為工作，才中斷這方面的學習。10年前，林彩雲從外地回到永靖照顧年邁的父母，機緣之下認識永靖心象畫會的老師們，在眾人的鼓勵之下重拾畫筆，並於去年加入畫會。她說，沒想到今年就有機會能在成美藝廊展出作品，讓更多人看見她的創作，非常感謝成美藝廊幫她圓夢。

廚媽搖身變畫師　成美藝廊幫她圓夢。（圖／成美藝廊）

▲擔任成美文化園廚媽的林彩雲，工作時著裝的樣子。

林彩雲的《博古》畫了梅花、松、牡丹、水仙插在瓶子裡，她表示這有著「富貴平安」的寓意，希望身邊的人都能夠平安健康、事業順利，這也是她創作這幅圖的出發點。

永靖心象畫會會員聯展包括書法、水墨、油畫、攝影、陶藝、水彩、點畫、篆刻等作品共67件。畫會會長王有達表示，藝廊有投影設備、音響、燈光、展架等，是南彰化一帶設備最豐富的私人藝文空間，會員們都非常珍惜展出機會。王提到，此次聯展也展出已故會長羅茂榮的水墨畫《天下太平》，感念他一手創辦畫會，畫中是鍾馗手持一把扇子，象徵斬妖除魔、平定天下，展期從8月26日至9月13日，歡迎民眾來看展。

另外，成美藝廊舉辦「免費場地徵件活動」，即日起至9月30日止，歡迎各美術團體、機關、學校或個人創作者申請，可以展覽木藝、石藝、陶藝、漆器、琉璃、金工、雕塑、水墨、書法、油畫、水彩、膠彩、版畫、篆刻、複合媒材等藝術品，民眾可多加利用，讓成美文化園成為分享與交流的藝文平台。

廚媽搖身變畫師　成美藝廊幫她圓夢。（圖／成美藝廊）

▲永靖心象畫會已故會長羅茂榮的水墨畫《天下太平》。

廚媽搖身變畫師　成美藝廊幫她圓夢。（圖／成美藝廊）

▲永靖心象畫會會長王有達與林彩雲合照。

廚媽搖身變畫師　成美藝廊幫她圓夢。（圖／成美藝廊）

▲成美藝廊正展出永靖心象畫會會員聯展。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／美官方證實：解放軍發射4導彈　「準備好任何威脅出現」
父女戀！布萊德彼特新歡曝光　小29歲嫩模「長得像裘莉」
何妤玟甜蜜認了嘻哈歌手新歡！「回家過夜15小時」前夫還住在一
天降混凝土！正妹建築師險遭毀容　肇事工人：不然我娶妳啊
快訊／連日大雨！台南女騎士自摔掉進水溝　昏迷溺斃
快訊／北北基等18縣市豪大雨特報！南高屏嚴防雨彈來襲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

黑人牙膏攜手老蕭雲端送暖　助逆境兒少翻轉人生

廚媽搖身變畫師　成美藝廊幫她圓夢

《第九屆人間公益影展》暖心爆棚！賴琳恩公益代言　鼓勵民眾防疫期共創正能量

為社福團體解困　魏應充續伸援手　南部10團體獲捐千萬元

應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

準媽咪剖腹產！寶寶像被拉出來　她超緊張...一聽宏亮哭聲放心了

10月換數位身分證延期擬大漲價　內政部回應：首次領取免費換發

台中港查獲陸韓走私菸市值破5億　13貨櫃塞552萬包菸史上最大宗！

金鐘55／《想見你》許光漢、柯佳嬿入圍視帝后　槓《誰是被害者》《罪夢者》張孝全雙料入圍

小猴被撞死玉山母獼猴心碎抱屍 5天4夜帶著行動...害怕人車靠近

台南嬤堅守崗位！風雨徒步8公里　彎下腰撿垃圾：擔心路人會滑倒...

黑人牙膏攜手老蕭雲端送暖　助逆境兒少翻轉人生

廚媽搖身變畫師　成美藝廊幫她圓夢

《第九屆人間公益影展》暖心爆棚！賴琳恩公益代言　鼓勵民眾防疫期共創正能量

為社福團體解困　魏應充續伸援手　南部10團體獲捐千萬元

連日豪雨台南永康路基下陷出現2公尺坑洞　警管制人車慢行

越南妻結婚5年半跑了　他出示「超邊緣LINE對話框」…法官准離

快訊／美官方證實：中國解放軍發射4導彈　「準備好任何威脅出現」

IG最熱門主題標籤「車旅生活」　特搜五款露營車與風格營地

鍾欣凌「我好像老了」接郭彥均爆哭電話　鼻酸：雖說小氣但他很暖

國光新冠疫苗一期人體臨床收案　董座詹啟賢：第一波受試者完成施打

「白影飄過」坐上搖椅！監控系統通知「門外有動靜」　她喊：爸爸回家了

下雨不能兜風！汪「跑步機當草地」哀怨踏步　網笑：遛狗神器

遭黃捷控訴「經驗法則」審查入黨資格　陳志明：時間與邏輯均不正確

血清關鍵報告「陽性萬分之8.3」是否全台通用　陳秀熙：不能說幾乎是零

公益熱門新聞

麗富康號召經銷商挽袖捐血解血荒

第九屆人間公益影展暖心爆棚！

廚媽搖身變畫師　成美藝廊幫圓夢

黑人牙膏攜手老蕭雲端送暖　關懷逆境兒少

維他露三倍捐　愛心直送30家弱勢團體

為社福團體解困魏應充續伸援手

半伴青年育幼院改造計畫替孩子找溫馨

公益巨星演唱會　台南振撼登場

頂新和德文教基金會助屏東縣

身障孩子畫作變果凍包裝

王令麟侯友宜幸福市集狂掃作公益

王令麟送愛挺醫護獲讚：體貼入心

致敬防疫英雄！王令麟暖贈3千萬自然美產品

13歲架網站　沈芯菱助農賣文旦

更多熱門

相關新聞

三倍券協助文化傳承　專家帶你手作消暑香包

三倍券協助文化傳承　專家帶你手作消暑香包

配合行政院發行「振興三倍券」，位於彰化縣永靖鄉的成美文化園宣布，在8月30日前，民眾至成美文化園官網報名參加「羅黏香包手作彩繪體驗活動」並使用200元券即可享有價值300元的手作課程，親子一起製作專屬今夏的羅黏彩繪香包。

鹿港戲偶大師施建宏現身成美藝廊

鹿港戲偶大師施建宏現身成美藝廊

關鍵字：

成美藝廊

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

離婚單身漢戰翻34D美熟女　警埋伏聽到「瘋狂撞擊聲」

哥哥女友霸住「房間崩壞」！爸媽嘆：沒救了

1億酬勞＋私人專機都不要　Hebe宅台灣捨陸綜

歐陽娜娜度假「在床上拍照」被譙爆！

《驕女》連體嬰分割手術PTT爆討論

情侶警局旁七夕夜激情運動　路人驚見「觀音坐蓮」

準空姐遭聯結車輾斃　擲筊6次才答應回家

睡衣妹公審女熊貓　反被逼關版

男性清槍一週幾次？理科太太一看驚呆

裹小腳近照曝光！「肉形高跟鞋」腳掌全變形

「麥當勞女神」破尺度脫了！

即／準空姐打工爆頭亡！民宿暫停營業

即／高雄市宣布5地區27日停班停課

呱吉爸中風突從病房消失「錯愕扛9000萬債」

台中女倒車輾老公　搶救不治

更多

最夯影音

更多
應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘

應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘
七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

準媽咪剖腹產！寶寶像被拉出來　她超緊張...一聽宏亮哭聲放心了

準媽咪剖腹產！寶寶像被拉出來　她超緊張...一聽宏亮哭聲放心了

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面