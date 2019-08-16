「學姊」列民眾黨不分區第一？　柯文哲：寧可排蔡壁如





▲蔡壁如、黃瀞瑩。（圖／記者湯興漢、李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲6日舉行「台灣民眾黨」的組黨大會，之後揚言將提滿34席不分區立委，目標至少拿下10席。關於會不會把人氣超高的幕僚「學姊」黃瀞瑩放在不分區第一名？柯文哲在16日播出的廣播節目專訪中回應，如果要排的話，寧可排台北市府顧問蔡壁如在第一名。



廣播節目《POP撞新聞》16日上午播出柯文哲預錄專訪。關於如何找到不分區立委漂亮的名單？柯文哲表示，「自練兵」。主持人黃暐瀚詢問，「所以學姊是不分區第一名嗎？」柯文哲回答，「沒有啦！要我排，我寧可排蔡壁如。」

至於外界原本認為，蔡壁如會擔任民眾黨秘書長的工作，不過柯文哲回應，「沒有啦！秘書長我們最近都在徵詢。」

針對前10名不分區名單，柯文哲認為，不見得要漂亮，只要專業就可以了，如果要排黃瀞瑩的話，也不會排在前面10名，「到時候再看看啦！你只要開始上網徵求喔…你放心好了啦！一大堆人會來！」

被問到目標是不是之前說的不分區立委拿下10席？柯文哲說，「隨便講的啦！」這次選舉有很大的變數，因為小黨林立，「其實我有想過，如果那個不到5％的黨一大堆的時候，會把票給吸掉，所以你只要衝過5％，相對佔的比例會多。」

黃暐瀚說，藍綠在立院不過半的機率很高，如果民眾黨拿下10席，不就變成關鍵少數嗎？柯文哲認為，這樣可以有效矯正立法院生態，像那種丟水球、丟預算書的動作，自己看了覺得非常討厭，「應該還是可以理性辯論啦！」

柯文哲提到，其實區域立委不一定要找政治人物，也可以全部用專業人士，畢竟區域立委「本來就不太會贏」，例如他原本以為前民國黨主席、國會政黨聯盟副主席徐欣瑩在新竹有機會，自己很努力幫忙，結果還是沒效，然後在台灣民眾黨發言人陳思宇也學到一課，「區域要贏，真的是奇蹟啊！」