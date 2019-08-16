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Apple HomePod台灣發售日確認　8/23開賣「家的新聲」

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▲▼Apple HomePod。（圖／翻攝自Apple官網）

▲Apple HomePod確定於8/23開賣。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／綜合報導

原先預定在今（16）日上市的Apple智慧音響HomePod終於確定發售日，將於8/23在Apple店內發售，且即日起在台灣開放訂購。

根據官方資料顯示，HomePod能與Siri和Apple Music訂閱服務搭配運作，創造有別於以往的音樂聆聽體驗，並且專為語音控制而設計，搭載A8處理器晶片、7種波束形成高頻揚聲器、6個麥克風陣列、高位移範圍低音喇叭，即使在播放嘈雜的音樂時，使用者也可以從房間任一處使用「嘿 Siri」指令。

▼Apple HomePod號稱在嘈雜的環境使用者也可以從房間任一處使用「嘿 Siri」指令。（圖／翻攝自Apple官網）

▲▼Apple HomePod。（圖／翻攝自Apple官網）

另外，HomePod採用自動空間感測技術，無論是在角落、桌面或是書架上都能快速偵測在房間內的位置，而且只需幾秒鐘即可完美最佳化。無論放在何處，都能提供如臨其境的音樂聆聽體驗。

HomePod配備一組Apple設計的低音單體，可以提供深沉、純淨的低音，並有特製的七組波束成形高音揚聲單體陣列可以提供純粹的高頻原音，同時直接內建卓越非凡的方向控制與強大的技術，以保有原始錄音的豐富細節與音色。

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關鍵字：Apple,HomePod,家的新聲

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