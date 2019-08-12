Apple HomePod 8/16燦坤開賣　即日起開放網路與門市同步登記

▲Apple HomePod將在8/16於燦坤開賣。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／綜合報導

Apple智慧音箱HomePod終於要上市了！不過這次是由3C通路燦坤發率先發出開賣訊息；燦坤表示，HomePod將於8/16開賣，即日起開放網路與門市同步登記，且若是搭配電信專案，原價9,900元的HomePod只要1,999元即可擁有。

燦坤指出，Apple HomePod即日起開放網路與門市同步登記，搜尋「燦坤蘋果」Facebook臉書專頁即可線上填寫登記表單，8/16上市日直接到店取貨。

而針對此次的HomePod上市，燦坤搭配三大電信688起吃到飽加碼專案，只要1,999元即可把蘋果智慧音箱帶回家；除此之外，更推出影音大全配專案，每位消費者可使用一次88折優惠加購Airpods 2和Apple TV 4K。

另一方面，為了即將到來的開學季，燦坤也針對Macbook系列規劃學生專案；全新上市的Macbook pro 13吋Touch bar機種，會員價57,900元起，買就送Airpods 2 +多功能防震包組合（市價6,180元），限量300台。

購買指定Macbook Pro／Macbook Air 機種，再送市價6,689元好禮：Targus Newport高質感系列3合1筆電包+ Type-C多功能轉接器，還可搭配筆電舊換新專案，最高可折17,000元，出示學生證再享學生方案折扣，最高可再折6,000元，搭配以上指定專案，最高可享半價優惠。