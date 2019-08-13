叫囂「我是林全定」！黑道大哥暴砸信義Apple專賣店　業者初估損失200萬

突發中心／台北報導

台北市信義區新光三越A11館Apple專賣店12日晚間7時許，一名62歲中年男子因不滿刷退後入帳太慢，竟手持球棒到店內叫囂破壞，警方獲報後迅速趕赴現場依現行犯將他逮捕。據了解，該男子身分是前黑道大哥林全定，曾擔任四海幫中常委，來頭不小！而初估店家損失金額恐超過2百萬元。

▲林全定因購買Apple電腦發生消費糾紛，竟持球棒到店內叫囂猛砸。（圖／民眾提供）

林男2日在該店購買了7萬多元電腦，但因忘記打統一編號，8日進行退刷動作，但林男遲遲等不到錢入帳，竟獨自一人拿球棒到店家找店員理論，甚至情緒激動一邊猛砸店內3C產品、展示櫃、玻璃等物，還一邊出言恐嚇並直呼自己全名，店家見狀後連忙報警。

警方到場後調閱監視器畫面、實施現場勘察採證，查扣林男犯案持有的球棒1支，並依法將林男上銬逮捕，過程中，林男還一度大罵「混帳！」警詢後全案依涉嫌恐嚇、毀損罪嫌，將林男移送臺北地方檢察署偵辦。

據了解，林男是四海幫前中常委，1998年涉及元大證券副總經理黃乃宣命案，黃在家門口被歹徒近距離開4槍斃命，疑似因當時在台北市區經營地下錢莊營生的林男委託黃投資，但失利釀3千萬元股票糾紛，雙方談判破裂引發殺機，儘管林男被警方逮捕到案，但無直接證據證明林男涉案，案情仍陷入膠著。

▼四海幫前中常委林全定（左二）。（圖／民眾提供）

【更多新聞】

►影／大湖隧道驚悚翻車曝！右側超車撞護欄彈飛 四輪朝天滿地零件

►影／平頭男火車上抽菸引公憤 他喊「熄掉！」網狂讚：正義哥好man

►影／水果攤越界讓他理智線斷裂！怒氣破表亮刀踹攤 市場變格鬥擂台