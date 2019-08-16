結婚蛋糕吃了49年！恩愛夫妻每年吃一口　明年決定「收集屑屑」再做新的

▲夫妻倆吃結婚蛋糕吃了49年。（圖／翻攝自Twitter／@Latestupdate4u）



實習記者賴韻如／綜合報導

幾乎每對夫妻的背後，都有一段浪漫動人的愛情故事！美國賓夕法尼亞州就有一對白髮蒼蒼的夫妻，把1970年結婚時的結婚蛋糕冷凍起來，每年一到結婚紀念日便切一小塊出來吃，持續了整整「49年」，令人不可置信。

據NEW YORK POST報導，安妮（Anne Cowburn）以及大衛（David）是在1967年於一所學校擔任教師時相識，兩人決定在1970年7月18日結婚，然而，當天婚禮上的蛋糕一直到現在都被冰在家中的冰箱，途中更經歷了5次搬家。這49年裡，每年的7月18日，兩人便會拿出來切一小塊享用，當作慶祝。

▲兩人於1970年結婚便開始堅守著這份特別的傳統。（圖／翻攝自Twitter／@BakingHeavenMag）



「這只是一個有趣，又浪漫的事情。」安妮說道。這對如今已經7旬，且擁有3個孩子、4個孫子的夫妻仍堅守著這份傳統。安妮更回憶，「這是一個非常特別的蛋糕，還記得當初它上面有白色糖霜花和銀色葉子點綴，一旁更有著香草口味的糖果。」對於這個冰凍將近「半世紀」的蛋糕，她也開心表示，「很幸運，我們吃完蛋糕都沒有生病，也許就如大衛說的，它口感雖不豐富，但並沒有毒。」

據報導，明年2020年7月18日將是安妮和大衛的「50周年結婚紀念日」，雖然蛋糕已經剩不多了，但是這對夫妻計畫著將把蛋糕底部的蛋糕屑收集起來，並重新烘焙，成為明年紀念日的新蛋糕。