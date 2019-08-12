「MIT新人藝術家」名單出爐！8位青年前進2019台北國際藝術博覽會

▲2019「Made In Taiwan-新人推薦特區」名單出爐！8位青年藝術家將聯手打造「Art Taipei 台北國際藝術博覽會」亮點展區。（圖／文化部提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

文化部自2008年開始辦理「Made In Taiwan-新人推薦特區」，每年公開徵選8位（組）35歲以下青年藝術家，前進「台北國際藝術博覽會」展出作品。今（12）日公佈2019第12屆入選藝術家及媒合畫廊名單，也預告亮點作品。

為了推介台灣青年藝術家登上國際藝術舞台，文化部MIT（Made In Taiwan-新人推薦特區）以35歲以下年輕藝術家為徵選對象。今年選出8位優秀青年藝術家，為李政勳、陳肇彤、張書毓、黃士綸、黃敏哲、劉呈祥、騆瑜（謝家瑜）、藍仲軒，將聯手打造「Art Taipei 台北國際藝術博覽會」亮點展區。

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▲文化部藝術發展司長張惠君，勉勵新人藝術家以MIT為起點，持續發光發熱。

文化部藝術發展司長張惠君表示，文化部結合畫廊協會力量，為新人藝術家在台灣最重要的藝術博覽會（Art Taipei）共同打造舞台，希望讓更多人看到台灣新一代的藝術創作能量。台灣正處於百年來最自由、開放、多元的環境，對於年輕藝術家而言，MIT是個起點，期待持續發光發熱。

▲畫廊協會理事長鍾經新指出，每年的MIT都讓大家看到新的藝術力量和面貌。

畫廊協會理事長鍾經新指出，每年的MIT都讓大家看到新的藝術力量和面貌，畫廊協會在Art Taipei期間為藝術家媒合專業畫廊，協助藝術經紀事宜，讓藝術家逐步建立與畫廊的合作關係，進而更順利的邁入藝術市場，今年也將特別邀請馬來西亞國家美術館分享近期推動的青年藝術家培育計畫和經驗。

▲藝術家黃敏哲為評審代表朱庭逸教授導覽解說作品。

MIT已成為國內藝術學校師生關注的創作發表平台，今年53件參加徵選的藝術家，有多位為藝術相關科班出身。評選委員代表朱庭逸表示，今年競爭競烈，參加者的經歷都相當完整，專業度及完整性高的作品是本屆入選者出線的要素。本屆入選藝術家的作品主題多在回應人類當代社會發展議題，媒材類型多元，而藝術家的論述能力均佳，展現與市場對話的企圖。朱委員也指出，全球藝博會多為商業性導向，少有如台灣積極結合了藝博會資源，於展會中以MIT專區，自展位、展務、專業諮詢、媒合經紀等面向一同協助推介新人藝術家，是相當難得的機會。

此屆入選藝術家作品中，李政勳的繪畫以壓克力顏料為主要媒材，自「時間」、「身體的勞動」、「媒材的試驗」等面向呈現抽象化視覺經驗。陳肇彤的雕塑作品，透過氣球、鐵、不鏽鋼等各種元素，凸顯「力」的變動狀態。張書毓結合木凸版畫的刻版技巧於繪畫中，展出《孩子》等系列作品。

而黃士綸的繪畫作品以各式災難場景，敘述成長過程中潛意識裡真實與虛假的記憶與經驗。黃敏哲的油畫及鉛筆素描作品，從「位移的鄉愁」概念牽引出人類自我的孤獨感。劉呈祥的創作類型為數位畫作，引入當代最新科技與反思，試圖與觀者對話。

另外騆瑜（謝家瑜）以數位輸出、墨水、透明紙、樹酯、馬達等媒材，呈現觀念藝術及裝置藝術的創作。藍仲軒《願你續航》作品為金屬飛機雕塑，搭配太空人影像的系列組合，對於歷史上執行飛行任務殉職的太空人表達紀念及崇敬。

支持藝文創作、協助青年藝術家職涯發展，是文化部的重要政策核心，今活動同時邀請歷屆「Made In Taiwan-新人推薦特區」、「選送文化相關人才出國駐村交流計畫」、「扶植青年藝術發展計畫」之獲選藝術家參與交流，分享相關合作經驗，希望對年輕藝術新秀後續藝術職涯有所助益。

2019「MIT新人推薦特區」將於10月18日至21日舉行的「Art Taipei 2019 台北國際藝術博覽會」展出，地點為台北世貿中心一館。

▲文化部藝術發展司長張惠君、畫廊協會理事長鍾經新、評審代表朱庭逸教授、MIT歷屆歷術家代表羅禾淋、本屆MIT藝術家、媒合畫廊代表合影。（圖／文化部提供）