穿短褲睡覺撩到姊夫指侵　小姨子痛醒尖叫「1小時後押去自首」

▲姊夫趁小美熟睡時以手指性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

台中15歲少女小美（化名）平時與姊姊、姊夫同住，沒想到今年3月在家午睡時，竟然遭姊夫以手指性侵，痛醒之後嚇得大叫，這才沒有受到更多傷害。該名姊夫事後在小美的陪同下前往警局自首，最後被依對未成年人乘機性侵罪判處1年10月有期徒刑，緩刑5年。

判決書中提到，小美當天下午4時許在房間裡午睡，姊夫進到房內後，看到她穿著運動短褲，一時忍不住，竟然趁著熟睡時偷偷伸手拉開內外褲，再以手指插入下體性侵一次得逞；小美睡到一半突然痛醒，睜開眼睛一看，沒想到伸出狼爪的人竟然是姊夫，她嚇得大叫引來其他家人關注，這才逃過一劫。

▲小美痛醒之後嚇得大叫。（示意圖／取自免費圖庫pxhere，與本案無關）

姊夫見事情露餡，也不敢繼續動作，1個小時後乖乖跟著小美一起到附近的警局自首。台中地院法官認為，男方身為小美的姊夫，本應善盡其責，關懷少女長大成人，卻為了滿足一己私慾伸出狼爪，顯然已對受害者的人格發展及身心健全成長造成影響，甚至形成終生難以磨滅的陰影，實為社會道德、法理所不容。

但法官考量到姊夫已與小美的母親達成調解，並賠償35萬元，衡量他犯後主動自首、態度配合，也沒有相關前科，且還有兩名未成年子女須扶養，最後依對未成年人乘機性侵罪判處1年10月有期徒刑，緩刑5年，同時還得參加3場法治教育課程。