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香港佔中案領袖戴耀廷「獲准交保」　不得離港等候上訴

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▲佔中三子,佔領中環案。（圖／路透社）

▲香港2014年爆發「佔領中環案」。（圖／路透社）

記者柯振中／綜合報導

香港2014年「佔領中環案」的發起人陳建民、朱耀明等9人中，已有8人在4月底被判刑。其中戴耀廷被判刑後，立刻發起上訴，本月15日被批准交保，但期間不可離開香港，並需要交出所有旅遊證件。

綜合港媒報導，「佔中九子」在2014年的「佔領中環案」運動中，提出以公民抗命為手段，呼籲市民上街採取佔領香港金融區中環的交通要道的方式，來爭取符合《公民權利和政治權利國際公約》，能夠公平實踐「投票權」、「參選權」和「提名權」的行政長官和立法會普選。

隨後，香港西九龍裁判法院依照「公眾妨擾」等相關罪名，起訴戴耀廷等人。「佔中案」去年12月審結（審判定案），今年4月9日在西九龍法院裁決。當時戴耀廷被依「串謀公眾妨擾」、「煽惑他人公眾妨擾」的罪名，判刑16個月；宣判結束後，戴立刻提起上訴。

根據商業電台報導，戴耀廷的上訴申請將在明年2月受審，由於審理的高等法院研判，戴耀廷的潛逃風險不高，且是基於一定理由上訴，因此裁定10萬港幣（約新台幣40萬元）交保，等候上訴；高等法院同時規定，戴耀廷等候上訴期間，必須交出所有旅遊證件，且不能離開香港。

▼戴耀廷15日被批准交保。（圖／翻攝自 戴耀廷粉絲專頁）

▲▼戴耀廷。（圖／翻攝自Tai Yiu Ting, 戴耀廷粉絲專頁）

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關鍵字：佔中,佔中九子,佔領中環案,戴耀廷

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