「佔中九子」最後判刑　陳淑莊「2罪名成立」囚8個月緩刑2年

▲香港立法會議員陳淑莊（中）。（圖／翻攝自香港文匯網）

大陸中心／綜合報導

香港「佔領中環案」發起人戴耀廷、陳健民和朱耀明等9人，已有8人在今年4月底被判刑，最後一名公民黨立法會議員陳淑莊則在今（10）日被裁定2項罪名，分別是煽惑他人作出公眾妨擾罪及煽惑他人煽惑公眾妨擾罪，判囚8個月，緩刑2年。

綜合港媒報導，「佔中九子」日前遭判刑入獄，陳淑莊則因為患腦瘤必須動刀，才會延至今日於西九龍裁判法院審理，她最終被裁定2項罪名。陳淑莊今早手持拐杖抵達法院，她在開庭前表示，約1個月前接受手術，手術後視力出現「疊影問題」，低頭看東西才無疊影，她未來康復會靠自己努力，不會令大家失望。

陳淑莊在判刑後被問到是否對緩刑感到意外，以及會不會考慮上訴，她則回答，「由發現腦瘤至今都是意外，法律事宜會交予法律團隊處理。」

據悉，「佔中九子」在2014年的「佔領中環案」運動中，提出以公民抗命為手段，呼籲市民上街採取佔領香港金融區中環的交通要道的方式，來爭取符合《公民權利和政治權利國際公約》，能夠公平實踐「投票權」、「參選權」和「提名權」的行政長官和立法會普選。「佔中案」於去年12月審結（審判定案），今年4月9日在西九龍法院裁決。

▼香港2014年爆發「佔領中環」。（圖／路透社）